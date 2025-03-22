Стало известно, как ChatGPT влияет на эмоции людей

OpenAI в сотрудничестве с MIT Media Lab провели первое исследование, посвященное влиянию ChatGPT на эмоциональное благополучие пользователей. Это исследование изучает, как взаимодействие с ChatGPT влияет на эмоциональное состояние людей, и предоставляет важную информацию для ответственной разработки платформ искусственного интеллекта (ИИ).

В ходе исследования проанализировали около 40 миллионов взаимодействий в ChatGPT и провели опросы пользователей для понимания закономерностей реального использования. Команда MIT Media Lab привлекла около 1000 участников для проведения четырехнедельного эксперимента с ChatGPT, чтобы изучить влияние различных функций платформы и типов использования на психологическое состояние пользователей.

Результаты исследования показали, что эмоциональное взаимодействие с ChatGPT встречается редко. В большинстве разговоров в ChatGPT эмоциональные проявления (сигналы сочувствия, привязанности или поддержки) отсутствовали, это указывает на то, что эмоциональное вовлечение не является распространенным вариантом использования. Однако, эмоциональная зависимость наблюдалась у небольшой группы активных пользователей, особенно у тех, кто использовал расширенный голосовой режим. Эти пользователи чаще соглашались с утверждением, что считают ChatGPT своим другом.

Влияние голосового режима ChatGPT

Влияние голосового режима на благополучие оказалось неоднозначным. Кратковременное использование голосового режима было связано с улучшением самочувствия. Однако длительное ежедневное использование приводило к ухудшению результатов. Типы разговоров также влияли на благополучие по-разному. Личные разговоры, включающие выражение эмоций, усилили чувства одиночества, но снижали эмоциональную зависимость. Неличные разговоры, напротив, способствовали усилению эмоциональной зависимости, особенно при частом использовании.

Кроме того, исследование выявило, что на эмоциональное благополучие пользователей влияют личные факторы, такие как эмоциональные потребности, восприятие ИИ и продолжительность использования. Люди, склонные к сильной привязанности в отношениях и воспринимающие ИИ как друга, чаще испытывали негативные последствия от использования чат-бота. Длительное ежедневное использование также ассоциировалось с ухудшением результатов.

Исследование OpenAI и MIT Media Lab показывает, что использование ChatGPT может влиять на эмоциональное состояние пользователей, и на это воздействуют различные факторы. Полученные результаты важны для разработки и использования ИИ-платформ, чтобы обеспечить их безопасное и здоровое взаимодействие с пользователями.

Источник — openai