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Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Motorola готовится выпустить новые смарт-часы Moto Watch Fit

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.03.2025
5 Просмотров 0
Motorola готовится выпустить новые смарт-часы Moto Watch Fit

В сети появилась информация о готовящемся к выпуску новом устройстве от Motorola – смарт-часах Moto Watch Fit. Устройство уже прошло сертификацию на различных платформах, включая бразильскую ANATEL (Национальное телекоммуникационное агентство Бразилии), что подтверждает ряд ключевых деталей.

Дизайн

Согласно информации из сертификационного листа ANATEL, Moto Watch Fit получат дизайн, напоминающий Apple Watch – квадратный корпус с закругленными углами. На правой боковой панели расположена функциональная физическая кнопка.

Moto Watch Fit

На нижней стороне часов находятся датчики, пого-штифты и две кнопки для смены ремешков. Это позволит пользователям легко менять ремешки в зависимости от своего стиля и предпочтений.

Основные характеристики Moto Watch Fit

  • Номер модели: XT2541-1
  • Совместимость: Android 12 и выше
  • Зарядка: Проводная, 5 Вт (USB-кабель в комплекте, адаптер отсутствует)
  • NFC: Отсутствует

Ранее полученные сертификации (FCC, TUV Rheinland, ЕЭС) указывают на аккумулятор емкостью 300 мАч. Также ожидается наличие таких функций, как мониторинг артериального давления, ЭКГ и GPS-навигация.

Судя по характеристикам, эти часы, вероятно, будут базовым устройством начального уровня, нацеленными на конкуренцию с такими устройствами, как Samsung Galaxy Fit 3.

Дата выхода и доступность

Ожидается, что эти часы будут представлены в ближайшее время. Возможно, дебют новинки на бразильском рынке состоится одновременно с анонсом смартфонов Edge 60 и Edge 60 Pro.

Появление Moto Watch Fit в базах данных сертификационных агентств говорит о скором запуске устройства. Пользователи, ищущие доступные и функциональные смарт-часы, могут заинтересоваться новой моделью от Motorola.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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