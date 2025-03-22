Samsung расширила список устройств, которые получат One UI 7

Компания Samsung подтвердила, какие устройства Galaxy получат обновление One UI 7. Ранее компания уже подтвердила совместимость One UI 7 с новыми моделями. В их число вошли Galaxy S24 и S23, а также Z Fold 5, Z Flip 5 и другие. После недавнего объявления список поддерживаемых устройств стал еще больше.

В пресс-релизе Samsung Singapore перечислили устройства Galaxy, которые получат обновление. Ниже можете увидеть список этих устройств:

Серия Galaxy S: Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE.

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE. Серия Galaxy Z: Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3.

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3. Серия Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+, Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, Galaxy Tab S6 Lite.

Однако, важно отметить, что это неполный список. One UI 7 будет доступно на большем количестве девайсов. Устройства, перечисленные выше, получат обновление в первую волну.

Что касается Galaxy Tab S6 Lite, Samsung не уточнила, какая именно модель получит обновление. Версия 2020 года уже завершила цикл обновлений ОС. Однако модель 2022 года получила два обновления ОС и, возможно, получит еще одно. One UI 7 гарантированно выйдет на Galaxy Tab S6 Lite (2024), в то время как модель 2022 года пока не подтвердили.

График выпуска Samsung One UI 7

Кроме того, Samsung объявила, что выпуск One UI 7 начнется 7 апреля в нескольких регионах, включая Индию, Корею, Мексику, Новую Зеландию, ОАЭ и другие. Канада начнет получать обновление с 10 апреля, а Малайзия и Сингапур — с 14 апреля.

Развертывание начнется с серий Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Вместе с тем, в течение следующих недель обновление будет доступно для большего количества устройств Galaxy, включая Galaxy S24 FE, серию Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, серию Galaxy Tab S10 и серию Galaxy Tab S9.