Nikon представила Coolpix P1100, новую камеру с 125x зумом

Nikon анонсировала новую компактную цифровую камеру Coolpix P1100. Она оснащена впечатляющим 125-кратным оптическим увеличением. Суперзум позволяет охватить невероятный диапазон фокусных расстояний. От широкоугольного 24 мм эквивалента до супертелефото 3000 мм эквивалента. Это делает её уникальной среди компактных камер. Более того, с помощью функции Dynamic Fine Zoom можно достичь до 250-кратного увеличения. Хотя это, естественно, скажется на качестве изображения.

Камера получила другие значительные улучшения по сравнению со своим предшественником, Coolpix P1000. Среди нововведений – возможность выбора режима зоны автофокусировки в режиме наблюдения за птицами и возможность назначать функции не только для кнопки Fn, но и на кнопки Fn1/Fn2 на дополнительном пульте дистанционного управления ML-L7. Также добавился режим «Фейерверки» в режиме «Многократная экспозиция, осветление» для более качественной съемки салютов.

Вместе с тем Coolpix P1100 способна записывать видео в формате 4K UHD с частотой 30 кадров в секунду, а кадры из 4K-видео можно сохранять как отдельные фотографии. Система оптической стабилизации изображения Dual Detect Optical VR компенсирует дрожание камеры до 4,0 стопов. Это особенно важно при съемке с супертелефото.

Несмотря на мощный зум, камера остается относительно компактной и легкой – её вес составляет приблизительно 1410 г, что обеспечивает комфортную съемку даже на протяжении длительного времени. Удобство использования обеспечивается эргономичным дизайном с глубоким хватом, селектором режима фокусировки, кольцом управления, а также поворотным 3,2-дюймовым TFT LCD-экраном с широким углом обзора.

Coolpix P1100 поддерживает широкий спектр аксессуаров, включая внешние вспышки и оптический видоискатель DF-M1. Кроме того подключение к пульту дистанционного управления ML-L7 по Bluetooth расширяет возможности дистанционной съемки. Камера поддерживает формат RAW (.NRW), режим «Творческий» для различных художественных эффектов и имеет интерфейс USB Type-C. Рекомендованная розничная цена составляет $1099.95, продажи начнутся в конце февраля 2025 года. Таким образом, Nikon Coolpix P1100 – это мощный инструмент для фотографов, которым важен максимальный зум в компактном корпусе.

Источник — nikon