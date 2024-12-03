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Очки Samsung XR могут быть не готовы к Unpacked 2025

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.12.2024
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Очки Samsung XR могут быть не готовы к Unpacked 2025

Samsung готовит к выходу свои очки смешанной реальности (XR). Они, возможно, станут настоящей сенсацией, но не на ближайшем мероприятии Galaxy Unpacked. Вместо того, чтобы показать готовое устройство, компания планирует представить лишь прототип своих очков XR — возможно, в виде видеоролика или даже просто рендера. Это произойдёт на презентации Galaxy S25, которая ожидается в январе 2025 года. Полный релиз запланирован ориентировочно на третий квартал 2025 года. Что же пошло не так?

Этот проект — результат сотрудничества Samsung, Google и Qualcomm, начатого ещё в 2023 году. Изначально предполагалось, что это будет полноценная гарнитура виртуальной реальности, подобная Apple Vision Pro, но, судя по всему, Samsung пересмотрела свои планы после не самого впечатляющего успеха Vision Pro. Сейчас же, по слухам, устройство будет выглядеть как обычные очки, лёгкие и удобные. У них будет функция оплаты, распознавания жестов и лиц с помощью искусственного интеллекта. Работать очки будут на базе чипа Qualcomm AR1 и процессора NXP. Также предполагается использование операционной системы Google Gemini. Планируется ограниченный тираж в 500 000 экземпляров, что может говорить о выходе на ограниченный рынок или о тестовом запуске перед массовым производством.

Таким образом, январская презентация Samsung, скорее всего, покажет нам не финальную версию очков XR, а только лишь прототип, представляя лишь первый взгляд на будущее носимых устройств смешанной реальности от Samsung. Окончательный выход продукта в 2025 году пока под вопросом. Вполне возможно, что мы увидим более продвинутую модель позднее. Технические характеристики предполагают, что очки будут ближе к Ray-Ban Smart Glasses, нежели к устройствам от XREAL или VITURE. Предполагаемый вес составляет около 50 грамм, а батарея – 155 мАч. В общем, интрига сохраняется!

Источник — sammobile

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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