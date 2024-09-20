Quest 3s: Новая доступная VR-гарнитура от Meta*

Компания Meta* готовится представить новую бюджетную VR-гарнитуру Quest 3s. Недавно появившаяся реклама на Amazon подтвердила слухи о ее цене в 299 долларов, что на 200 долларов дешевле Quest 3.

Ключевые особенности Meta* Quest 3s:

Цена: 299 долларов за модель с 128 ГБ памяти

Процессор: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 (как в Quest 3)

Линзы: Френеля (как в Quest 2)

Контроллеры: Идентичны Quest 3

Камеры: Полноцветные, для режима сквозного видения

Стратегия Meta* напоминает подход Microsoft с Xbox Series X и Series S. Quest 3s сможет запускать эксклюзивные игры Quest 3, но с некоторыми компромиссами в оборудовании для снижения цены.

Ожидаемые отличия от Quest 3:

Использование линз Френеля вместо панкейк-линз

Менее яркий дисплей

Немного больший размер корпуса

Официальный анонс Quest 3s ожидается на мероприятии Meta* Connect 25 сентября. Новая гарнитура сделает высококачественный VR-опыт доступнее для широкой аудитории, особенно с учётом выхода крупных эксклюзивных игр, таких как Batman Arkham Shadow.

*Компания Meta признана экстремистской организацией на территории РФ

Источник — androidcentral.com