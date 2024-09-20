Лого сайта
Главная » Виртуальная реальность » Quest 3s: Новая доступная VR-гарнитура от Meta*
Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Quest 3s: Новая доступная VR-гарнитура от Meta*

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.09.2024
3 Просмотра 0
Quest 3s Новая доступная VR-гарнитура от Meta

Компания Meta* готовится представить новую бюджетную VR-гарнитуру Quest 3s. Недавно появившаяся реклама на Amazon подтвердила слухи о ее цене в 299 долларов, что на 200 долларов дешевле Quest 3.

Ключевые особенности Meta* Quest 3s:

Цена: 299 долларов за модель с 128 ГБ памяти
Процессор: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 (как в Quest 3)
Линзы: Френеля (как в Quest 2)
Контроллеры: Идентичны Quest 3
Камеры: Полноцветные, для режима сквозного видения

Quest 3s

Стратегия Meta* напоминает подход Microsoft с Xbox Series X и Series S. Quest 3s сможет запускать эксклюзивные игры Quest 3, но с некоторыми компромиссами в оборудовании для снижения цены.

Ожидаемые отличия от Quest 3:

  • Использование линз Френеля вместо панкейк-линз
  • Менее яркий дисплей
  • Немного больший размер корпуса

Официальный анонс Quest 3s ожидается на мероприятии Meta* Connect 25 сентября. Новая гарнитура сделает высококачественный VR-опыт доступнее для широкой аудитории, особенно с учётом выхода крупных эксклюзивных игр, таких как Batman Arkham Shadow.

*Компания Meta признана экстремистской организацией на территории РФ

Источник — androidcentral.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.