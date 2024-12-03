iPhone 17 Pro и Pro Max могут получить улучшенный экран

Новые слухи о iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max! Одна из утечек от пользователя @Jukanlosreve обещает революционные изменения в экране благодаря новой технологии Low-Dielectric TEE. Что же это за технология?

По словам источника, Low-Dielectric TEE улучшит энергоэффективность, продлит срок службы дисплея и повысит общую производительность. Стоит отнестись к этой информации с осторожностью, учитывая ранний этап утечек о серии iPhone 17. Но у источника хорошая репутация.

Другой инсайдер, Brake Number, заявляет, что Apple сохранит титановые рамки в 17 Pro и Pro Max. Это противоречит предыдущим слухам о переходе на алюминий. Идея использования алюминия казалась странной, так как это более дешевый материал, и телефоны могли бы выглядеть менее премиально. Поэтому информация о титановой рамке кажется более правдоподобной.

Однако, существуют причины, по которым Apple могла бы вернуться к алюминию. @Jukanlosreve предположил, что это может быть связано с потенциальными тарифами и высокой стоимостью титана. Таким образом, пока неясно, какой материал будет использован в рамках iPhone 17 Pro и Pro Max — титан, алюминий или что-то другое. Окончательный ответ мы получим, скорее всего, ближе к дате выпуска, которая ожидается в сентябре. До этого момента, вероятно, появится еще много утечек.

Источник — techradar