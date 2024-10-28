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Обновленный Samsung Galaxy A56 появится весной 2025 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.10.2024
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Обновленный Samsung Galaxy A56 появится весной 2025 года

Samsung готовится к выпуску новой модели среднего класса – Galaxy A56, характеристики которого уже частично известны. Прежде всего, стоит отметить обновленные фото возможности. Galaxy A56 получит улучшенную камеру, включающую 50-мегапиксельный основной модуль, новый 12-мегапиксельный фронтальный сенсор, а также дополнительные 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный макро-сенсор.

Далее, сердцем смартфона станет новый процессор собственной разработки Samsung – Exynos 1580. Этот чипсет, состоящий из одного производительного ядра с тактовой частотой 2,91 ГГц, трёх средних ядер по 2,60 ГГц и четырёх энергоэффективных ядер на 1,95 ГГц, обеспечит высокую производительность. Результаты тестов Geekbench подтверждают это: Galaxy A56 набрал 1353 балла в одноядерном и 3847 баллов в многоядерном тестах, демонстрируя сравнимую производительность с флагманским процессором 2021 года — Snapdragon 888.

Кроме того, Samsung продолжает политику долгосрочной поддержки своих устройств. Новый A56 получит 6 лет обновлений программного обеспечения. Это гарантирует актуальность и безопасность устройства на протяжении длительного времени. Наконец, ожидаемая цена Galaxy A56 составляет 450-500 евро, что делает его привлекательным предложением в своем ценовом сегменте. Точная дата релиза пока не объявлена, но, судя по традиционному графику выпуска серии Galaxy A, можно предположить, что это произойдет в марте 2025 года.

Galaxy A56 представляет собой сбалансированное устройство с улучшенными характеристиками камеры, мощным процессором и долгосрочной поддержкой.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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