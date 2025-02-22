Lumix S1RII — новая профессиональная камера от Panasonic

Panasonic готовится представить новую камеру Lumix S1RII, ориентированную на профессионалов фото- и видеосъемки. Презентация новинки ожидается 25 февраля.

Камера получит полнокадровую беззеркальную конструкцию, 44,3-мегапиксельный BSI CMOS-сенсор и процессор обработки изображения L2. Эти компоненты обеспечат высокую детализацию и динамический диапазон до 14 ступеней. Камера сможет похвастаться широким диапазоном светочувствительности ISO от 80 до 51200 единиц с возможностью расширения до 40-102400.

Помимо фотовозможностей, Lumix S1RII предложит продвинутые видеофункции. Среди них — запись видео 8K 30p, режимы Open Gate и RAW, а также улучшенная система стабилизации изображения.

Panasonic позаботилась об удобстве использования Lumix S1RII, оснастив ее 5,76-миллионным OLED-видоискателем, 1,84-миллионным поворотным экраном, а также системой автофокусировки с 779 точками. Предусмотрена и защита сенсора от пыли: механический затвор автоматически закрывается при выключении камеры.

S1RII станет первой камерой Lumix с поддержкой записи видео на внешний носитель по одному кабелю, а также совместимостью с облачным сервисом Adobe Camera RAW.

Ожидается, что стоимость комплекта камеры с объективом 24-105mm f/4 составит 3599 евро.

Источник — l-rumors