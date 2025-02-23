Какие функции потерял S Pen в Samsung Galaxy S25 Ultra

В Galaxy S25 Ultra есть отличительная опция — стилус S Pen. Он предназначен для творчества и является одной из главных особенностей, которую Samsung постоянно улучшает со времен Galaxy Note. Позже компания расширила возможности стилуса, добавив интеграцию Bluetooth.

Беспроводное соединение Bluetooth позволяет открывать приложения, делать снимки и управлять воспроизведением, не касаясь экрана. Стилус с поддержкой Bluetooth был доступен в Note 20 Ultra и последних четырех флагманах Galaxy S Ultra. Однако в S25 Ultra этой функции больше нет. Samsung не объяснила причину этого изменения.

Давайте рассмотрим функции Bluetooth, которые были удалены из Galaxy S25 Ultra.

Нажатие и удержание

Bluetooth позволял S Pen открывать приложение простым нажатием и удержанием кнопки. По умолчанию это действие открывало приложение камеры, но выбор можно было изменить в настройках, включая кнопки навигации, определенные функции S Pen и установленные приложения.

Воздушные жесты

В предыдущих поколениях S Pen поддерживал воздушные жесты для выполнения определенных действий или открытия приложений. Например:

Жесты «влево и назад» переводили в предыдущее меню.

Жесты «вправо и назад» открывали недавно открытые приложения.

Жесты «вверх и вниз» переводили на главный экран.

Жест «вниз и вверх» открывал Smart Select для создания скриншота.

Движение по зигзагу открывало экран для рисования на текущем экране.

Каждый из этих общих жестов можно было настроить.

S Pen также предлагал действия, специфичные для определенных приложений, например, для камеры. В предыдущих флагманах Ultra можно было делать снимки и начинать запись видео одним нажатием кнопки на расстоянии. Двойное нажатие позволяло переключать камеры. Приложение камеры также имело эксклюзивные жесты, такие как «слева направо» и «справа налево» для переключения режимов, а также для увеличения или уменьшения масштаба. То же самое касалось музыкальных приложений и других.

Samsung Galaxy S25 Ultra по-прежнему оснащен S Pen, но его функциональность стала ограниченной из-за отсутствия функций Bluetooth. Samsung утверждает, что функции Bluetooth S Pen, такие как Air Actions, не пользовались особой популярностью. Вероятно, эти возможности вернутся в S26 Ultra, но решение об этом еще не принято.