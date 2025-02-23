Старые фотографии матчей Манчестер Юнайтед восстановили с помощью HONOR AI-апскейла

Компания HONOR применила свои новейшие AI-технологии для реконструкции уникальных архивных фотографий. Обработке подверглись фото исторических матчей футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Работа включала восстановление ранее не публиковавшихся снимков из архивов стадиона Олд Траффорд, широко известного под названием «Театр Мечты». Этот проект запустили в честь 115-летия легендарного стадиона, ставшего священным местом для поколений преданных болельщиков.

HONOR использовал технологию AI-апскейл для воссоздания более 40 архивных фотографий. Снимки, которые утратили свои краски, четкость или были повреждены временем, обрели новую жизнь благодаря искусственному интеллекту. Теперь болельщики Манчестер Юнайтед могут вновь погрузиться в самые яркие и незабываемые моменты истории клуба. Среди восстановленных фотографий можно найти кадры первых матчей на поле Олд Траффорд. Легендарные игры с участием «Птенцов Ферги» из знаменитого «Класса 92». В составе которого блистали такие звезды, как Дэвид Бекхэм, Ники Батт и Фил Невилл, а также эпические победы 1999 года. Именно тогда Манчестер Юнайтед сделал уникальный «требл». Он позволил выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА за один сезон.

На обновленных HONOR AI снимках можно рассмотреть не только важнейшие моменты матчей. Удивительные детали трибун, где лица болельщиков теперь можно разглядеть с потрясающей четкостью. Эти фотографии воссоздают магию атмосферы Олд Траффорд. Кроме того они подчеркивают значимость каждого момента для истории футбола и клуба.

HONOR AI, что дальше?

Технология AI-апскейл представляет собой яркий пример комплексного подхода HONOR к обработке изображений. Результат впечатляет высоким качеством и детализацией оживленных кадров. Официальное продолжение проекта и анонс новых AI-инструментов для работы с изображениями состоятся 2 марта 2025 года на выставке MWC в Барселоне. HONOR планирует представить усовершенствованные решения для создания, редактирования и улучшения фотографий и видео, раскрывая совершенно новые возможности технологий.

Проект по восстановлению архивных снимков демонстрирует, как HONOR AI способен возвращать к жизни культурное наследие и оставлять незабвенные воспоминания, став тем самым новым витком в цифровой истории футбола и технологий.