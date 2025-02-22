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Интернет и ПО

В iOS 18.4 появилась функция, которая в Android была всегда

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.02.2025
5 Просмотров 0
В iOS 18.4 появилась функция, которая в Android была всегда

Пользователи iPhone давно ждали iOS 18.4, и вот почему. Теперь можно заменить некоторые системные приложения сторонними, и это изменение не ограничивается только функцией перевода. Обновление расширено для пользователей в США и ЕС и дает новую свободу в экосистеме Apple.

В iOS 18.4 теперь можно изменять приложения по умолчанию, что предоставляет пользователям iPhone больше возможностей персонализации. Можно выбрать альтернативу, такую как Google Translate, Microsoft Translator, iTranslate или Deepl.

Если вы владелец Android и не понимаете о чем речь: раньше Apple не позволяла устанавливать на iPhone приложения не их AppStore.

Для включения этой возможности необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Откройте приложение «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Приложения» и прокрутите вниз до раздела «Приложения по умолчанию».
  3. Выберите нужное приложение.

Изменения для владельцев iPhone, живущих в ЕС, еще более значительны. Apple дает пользователям iPhone возможность изменить навигационное приложение, что является адаптацией к правилам ЕС. Это означает, что можно использовать Google Maps или другую карту вместо Apple Maps. Фантастика!

Это особенно удобно для тех, кому не нравится автоматическое открытие ссылок на карты в Apple Maps. Пользователи в ЕС теперь также могут устанавливать свои любимые навигационные приложения в качестве приложений по умолчанию. Пока неизвестно, когда эта функция станет доступна в во всем мире, но многие надеются на ее глобальное распространение.

Официальная дата выпуска iOS 18.4 еще не объявлена, но бета-версия уже доступна для разработчиков.

Источник — technopixel

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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