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Интернет и ПО

Илон Маск выпустил новую версию искусственного интеллекта: Grok-2 и Grok-2 mini

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.08.2024
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Илон Маск выпустил новую версию искусственного интеллекта Grok-2 и Grok-2

Компания xAI, основанная Илоном Маском, недавно представила две новые модели искусственного интеллекта — Grok-2 и Grok-2 mini, предназначенные для использования на x.com (бывший Twitter). Эти модели были запущены в бета-версии 13 августа и являются значительным улучшением предыдущей версии Grok-1.5. Они обладают расширенными возможностями для ведения диалогов, программирования и обработки информации.

Компания планирует предоставить доступ к обеим моделям для разработчиков через специализированный API в течение текущего месяца. Nima Owji, эксперт в области приложений и тестировщик функций x.com, отмечает, что Grok 2 особенно эффективен в задачах связанных с генерацией кода, программированием и журналистикой.

Nima Owji

Более того, xAI расширила возможности для подписчиков Premium, предоставив им функцию генерации изображений непосредственно на платформе. Пользователи отмечают, что yjdfz графическая модель Grok не имеет ограничений и способна создавать изображения даже таких персон, как политические деятели.

Источник — x.com

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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