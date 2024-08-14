Компания xAI, основанная Илоном Маском, недавно представила две новые модели искусственного интеллекта — Grok-2 и Grok-2 mini, предназначенные для использования на x.com (бывший Twitter). Эти модели были запущены в бета-версии 13 августа и являются значительным улучшением предыдущей версии Grok-1.5. Они обладают расширенными возможностями для ведения диалогов, программирования и обработки информации.

Компания планирует предоставить доступ к обеим моделям для разработчиков через специализированный API в течение текущего месяца. Nima Owji, эксперт в области приложений и тестировщик функций x.com, отмечает, что Grok 2 особенно эффективен в задачах связанных с генерацией кода, программированием и журналистикой.

Более того, xAI расширила возможности для подписчиков Premium, предоставив им функцию генерации изображений непосредственно на платформе. Пользователи отмечают, что yjdfz графическая модель Grok не имеет ограничений и способна создавать изображения даже таких персон, как политические деятели.

Источник — x.com