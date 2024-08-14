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Made By Google 2024: Pixel 9, Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.08.2024
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Made By Google 2024 Pixel 9, Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2

Вчера состоялось крупное мероприятие Google Made By Google 2024, и если вы пропустили прямую трансляцию, мы подготовили для вас краткий обзор всех анонсов. На мероприятии были представлены новые устройства, включая Pixel 9, Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2. Многие из этих устройств уже были известны благодаря утечкам, но теперь мы можем рассмотреть все официально.

Новая линейка смартфонов Pixel 9

Новая линейка смартфонов Pixel 9

Самым большим анонсом стали новейшие телефоны Google:

  • Pixel 9 — компактный и удобный для кармана, но без телеобъектива.
  • Pixel 9 Pro — чуть больший экран и все функции Pro.
  • Pixel 9 Pro XL — самый большой экран и увеличенная батарея.
  • Pixel 9 Pro Fold — складной вариант с тройной камерой и емкостью аккумулятора 4650 мАч.

Все модели Pixel 9 Pro могут иметь объёмом памяти до 1 ТБ. В этом году также появились новые цветовые варианты: Obsidian, Porcelain, Peony, Rose Quartz и Wintergreen.

Pixel Watch 3

Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 теперь доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Новые функции включают:

  • Более яркий дисплей с пиковой яркостью 2000 нит.
  • Частоту обновления 60 Гц.
  • Увеличенное количество фитнес-функций, таких как Moring Brief, Cardo Load и Target Load.
  • Поддержка видеоканалов Nest и функция обнаружения потери пульса для Великобритании и ЕС.

Pixel Buds Pro 2

Pixel Buds Pro 2

Последним устройством, представленным на мероприятии, были Pixel Buds Pro 2. Эти новые беспроводные наушники предлагают:

  • Улучшенные драйверы для лучшего качества звука.
  • Технологию Silent Seal 2.0 для лучшего подавления шума.
  • Время работы батареи до 30 часов с кейсом для зарядки (8 часов с ANC на одной зарядке).
  • Уменьшенный размер и вес наушников для большего комфорта.
  • Функции ИИ, такие как обнаружение разговора и улучшенное шумоподавление.

Голосовой чат Gemini Live

Gemini Voice Chat или Gemini Live теперь доступен для подписчиков Gemini Advanced. Эта функция позволяет задавать вопросы вслух и получать контекстные ответы. Она поддерживает 10 различных голосов, что позволяет настроить звучание под ваши предпочтения.

Источник — blog.google

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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