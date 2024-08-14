Made By Google 2024: Pixel 9, Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2

Вчера состоялось крупное мероприятие Google Made By Google 2024, и если вы пропустили прямую трансляцию, мы подготовили для вас краткий обзор всех анонсов. На мероприятии были представлены новые устройства, включая Pixel 9, Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2. Многие из этих устройств уже были известны благодаря утечкам, но теперь мы можем рассмотреть все официально.

Новая линейка смартфонов Pixel 9

Самым большим анонсом стали новейшие телефоны Google:

Pixel 9 — компактный и удобный для кармана, но без телеобъектива.

— компактный и удобный для кармана, но без телеобъектива. Pixel 9 Pro — чуть больший экран и все функции Pro.

— чуть больший экран и все функции Pro. Pixel 9 Pro XL — самый большой экран и увеличенная батарея.

— самый большой экран и увеличенная батарея. Pixel 9 Pro Fold — складной вариант с тройной камерой и емкостью аккумулятора 4650 мАч.

Все модели Pixel 9 Pro могут иметь объёмом памяти до 1 ТБ. В этом году также появились новые цветовые варианты: Obsidian, Porcelain, Peony, Rose Quartz и Wintergreen.

Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 теперь доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Новые функции включают:

Более яркий дисплей с пиковой яркостью 2000 нит.

Частоту обновления 60 Гц.

Увеличенное количество фитнес-функций, таких как Moring Brief, Cardo Load и Target Load.

Поддержка видеоканалов Nest и функция обнаружения потери пульса для Великобритании и ЕС.

Pixel Buds Pro 2

Последним устройством, представленным на мероприятии, были Pixel Buds Pro 2. Эти новые беспроводные наушники предлагают:

Улучшенные драйверы для лучшего качества звука.

Технологию Silent Seal 2.0 для лучшего подавления шума.

Время работы батареи до 30 часов с кейсом для зарядки (8 часов с ANC на одной зарядке).

Уменьшенный размер и вес наушников для большего комфорта.

Функции ИИ, такие как обнаружение разговора и улучшенное шумоподавление.

Голосовой чат Gemini Live

Gemini Voice Chat или Gemini Live теперь доступен для подписчиков Gemini Advanced. Эта функция позволяет задавать вопросы вслух и получать контекстные ответы. Она поддерживает 10 различных голосов, что позволяет настроить звучание под ваши предпочтения.

Источник — blog.google