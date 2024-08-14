Made By Google 2024: Pixel 9, Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2

Вчера состоялось крупное мероприятие Google Made By Google 2024, и если вы пропустили прямую трансляцию, мы подготовили для вас краткий обзор всех анонсов. На мероприятии были представлены новые устройства, включая Pixel 9, Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2. Многие из этих устройств уже были известны благодаря утечкам, но теперь мы можем рассмотреть все официально.
Новая линейка смартфонов Pixel 9
Самым большим анонсом стали новейшие телефоны Google:
- Pixel 9 — компактный и удобный для кармана, но без телеобъектива.
- Pixel 9 Pro — чуть больший экран и все функции Pro.
- Pixel 9 Pro XL — самый большой экран и увеличенная батарея.
- Pixel 9 Pro Fold — складной вариант с тройной камерой и емкостью аккумулятора 4650 мАч.
Все модели Pixel 9 Pro могут иметь объёмом памяти до 1 ТБ. В этом году также появились новые цветовые варианты: Obsidian, Porcelain, Peony, Rose Quartz и Wintergreen.
Pixel Watch 3
Pixel Watch 3 теперь доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Новые функции включают:
- Более яркий дисплей с пиковой яркостью 2000 нит.
- Частоту обновления 60 Гц.
- Увеличенное количество фитнес-функций, таких как Moring Brief, Cardo Load и Target Load.
- Поддержка видеоканалов Nest и функция обнаружения потери пульса для Великобритании и ЕС.
Pixel Buds Pro 2
Последним устройством, представленным на мероприятии, были Pixel Buds Pro 2. Эти новые беспроводные наушники предлагают:
- Улучшенные драйверы для лучшего качества звука.
- Технологию Silent Seal 2.0 для лучшего подавления шума.
- Время работы батареи до 30 часов с кейсом для зарядки (8 часов с ANC на одной зарядке).
- Уменьшенный размер и вес наушников для большего комфорта.
- Функции ИИ, такие как обнаружение разговора и улучшенное шумоподавление.
Голосовой чат Gemini Live
Gemini Voice Chat или Gemini Live теперь доступен для подписчиков Gemini Advanced. Эта функция позволяет задавать вопросы вслух и получать контекстные ответы. Она поддерживает 10 различных голосов, что позволяет настроить звучание под ваши предпочтения.
Источник — blog.google