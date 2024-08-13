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Apple Watch SE 3 получат пластиковый корпус и рамку

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.08.2024
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Apple Watch SE 3 получат пластиковый корпус и рамку

Согласно последним слухам, следующая модель Apple Watch SE 3 может получить корпус из пластика. Ожидается, что новинка будет представлена в сентябре текущего года, исходя из прежних сроков выпуска подобных устройств.

Информация об изменении материала корпуса умных часов Apple Watch SE была опубликована в отчете Bloomberg. Планируется, что вместо привычной металлической рамки новое поколение получит пластиковую. Если это подтвердится, то такая модель станет первой в линейке SE с таким дизайнерским решением.

Основной целью этого изменения, по предположениям, является снижение производственных затрат, что позволит сделать розничную стоимость часов близкой к 200 долларам. Пластиковый корпус может также упростить процесс производства и обеспечить большее разнообразие цветовых решений по сравнению с металлическими аналогами. Помимо этого, более низкая цена сделает устройство доступным более широкому кругу покупателей.

Такие часы могут стать отличным вариантом для школьников, которым не разрешается брать с собой в учебные заведения мобильные телефоны, предоставляя родителям возможность поддерживать связь со своими детьми.

Чтобы представить, что может предложить новое поколение Apple Watch SE, давайте вспомним характеристики предыдущей модели 2022 года. Эта модель поддерживает LTE-связь и имеет дисплей с разрешением 448 x 368 пикселей, яркость которого достигает 1000 нит, и диагональю 1,78 дюйма. Стекло Ion-X защищает экран от повреждений. Устройство оснащено 32 ГБ встроенной памяти и 1 ГБ оперативной памяти, работает на двухъядерном процессоре, поддерживает беспроводную зарядку и имеет ряд датчиков, включая акселерометр, гироскоп, датчик сердцебиения второго поколения, барометр, высотомер и компас.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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