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DJI RS4 Mini — стабилизатор с новой функцией отслеживания

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.02.2025
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DJI RS4 Mini - стабилизатор с новой функцией отслеживания

DJI планирует выпустить новый компактный стабилизатор RS4 Mini, который станет частью серии RS. Одной из ключевых особенностей новинки является интеграция нового модуля интеллектуального отслеживания.

RS4 Mini получил ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями, сохранив при этом классическую трехосевую систему стабилизации. Обновлена система быстрой разборки, добавлена подставка для смартфона и совершенно новый модуль отслеживания на основе искусственного интеллекта.

DJI RS4 MiniDJI RS4 Mini

RS4 Mini совместим с популярными беззеркальными камерами, например, серии Sony A7, а также со смартфонами, сочетая в себе профессиональные возможности и мобильность.

В комплект DJI RS4 Mini Combo входят:

  • Основной стабилизатор с трехосевым подвесом.
  • Складная система быстрой разборки.
  • Модуль интеллектуального слежения RS (новая функция).
  • Кронштейн для мобильного телефона.
  • Расширенная ручка батареи.
  • Двойной USB-кабель.
  • Интерфейс управления и инструменты регулировки.
DJI RS4 Mini Combo

По слухам, модуль интеллектуального слежения RS4 Mini будет совместим с моделью Osmo Mobile 7 и позволит устройствам поддерживать DJI ActiveTrack, функцию, используемую дронами DJI для отслеживания движений объекта.

Источник — ithome

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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