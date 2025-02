Nothing Phone (3a) получит еще одну версию Pro

Компания Nothing готовится к запуску новой серии смартфонов, и, похоже, нас ожидает что-то интересное! Речь идет о линейке Phone (3a). В нее, по слухам, войдут две модели: Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro.

Ожидается, что оба телефона будут работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Это обеспечит не самую мощную, но все же неплохую производительность. Кроме того, они сохранят фирменный прозрачный дизайн задней панели и интерфейс Glyph, который уже стал визитной карточкой устройств Nothing.

Что касается цен, то ожидается, что базовая версия будет стоить от 23 999 до 25 999 рублей, а за версию Pro придется отдать от 27 999 до 29 999 рублей.

Характеристики Nothing Phone (3a) Pro

Дисплей: 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Оперативная память: 8 ГБ или 12 ГБ.

8 ГБ или 12 ГБ. Встроенная память: 256 ГБ.

256 ГБ. Операционная система: Nothing OS 3.1 на базе Android 15.

Nothing OS 3.1 на базе Android 15. Задние камеры: Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), 50 Мп телеобъектив и 8 Мп сверхширокоугольный объектив.

Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), 50 Мп телеобъектив и 8 Мп сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера: 32 Мп.

32 Мп. Аккумулятор: 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Кроме того, одной из интересных особенностей Nothing Phone (3a) Pro может стать телеобъектив, который позволит делать фотографии с увеличением без потери качества. Такое не часто встретишь в бюджетных смартфонах. Также есть слухи о появлении новой кнопки Action, аналогичной той, что есть в iPhone, которую можно будет настроить для быстрого запуска камеры или других приложений.

Официальный запуск серии Nothing Phone (3a) ожидается 4 марта на выставке Mobile World Congress (MWC) 2025 в Барселоне. Так что ждать осталось совсем недолго!

Источник — X (Twitter)