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Владельцы PS5 Pro столкнулись с проблемами в режиме 60 FPS

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.11.2024
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Владельцы PS5 Pro столкнулись с проблемами в режиме 60 FPS

PS5 Pro – мощная консоль, но данный факт и высокая цена не гарантирует идеального игрового опыта. Некоторые геймеры столкнулись с неожиданными проблемами графики при использовании новой технологии PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) в режиме 60 FPS.

В некоторых играх появились мерцающие белые точки и другие артефакты. Проблема, судя по всему, связана с взаимодействием PSSR и движков некоторых игр. Интересно, что при отключении PSSR или в режиме 120 FPS эти проблемы исчезают, что указывает на PSSR как на источник неполадок.

Важно подчеркнуть, что не все пользователи PS5 Pro сталкиваются с этими проблемами. У некоторых игроков 60 FPS работают без нареканий. Sony, вероятно, выпустит в ближайшее время обновления, которые улучшат работу PSSR и устранят эти графические артефакты. Однако полностью ли удастся решить проблему, пока неизвестно.

В целом, ситуация с PSSR на PS5 Pro неоднозначная: технология обещает улучшение графики, но на практике может вызывать неприятные сюрпризы. Поэтому перед покупкой стоит учитывать этот фактор и следить за обновлениями от Sony.

Напомним, что PS5 Pro имеет обновлённый графический процессор (на 67% больше вычислительных блоков, чем у PS5, память на 28% быстрее), улучшенную трассировку лучей (вдвое, а иногда и втрое быстрее, чем у PS5), AI-улучшение разрешения (PlayStation Spectral Super Resolution). Процессор остался таким же, как у базовой PS5, что вызвало критику. Также имеется поддержка Wi-Fi 7, VRR и 8K. Sony обещает более быструю отрисовку графики, более плавный игровой процесс (до 60 FPS). Улучшения коснутся более 8500 игр, совместимых с PS4.

Источник — tech4gamers

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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