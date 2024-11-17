Half-Life 2, легендарный шутер от Valve, снова на пике популярности

Статистика Steam показывает невероятный всплеск активности Half-Life 2! Отмечено больше игроков, чем когда-либо за последние 15 лет. Причина такого успеха — масштабное юбилейное обновление в честь 20-летия игры. Valve объединила в одном клиенте оригинальную игру, эпизоды и карту Lost Coast, переработала меню и добавила поддержку Steam Workshop. Это позволило как старым фанатам перепройти любимую игру с улучшенным интерфейсом, так и новым игрокам открыть для себя культовую классику.

Более того, обновление включает в себя дополнительные материалы. Например, добавлено более трех часов комментариев от разработчиков. Они проливают свет на создание игры и ее историю. Это дало фанатам уникальную возможность узнать больше о процессе разработки, сюжете и технических аспектах Half-Life 2. Дополнительным стимулом стало появление новых достижений и различных исправлений.

Кроме того, игра стала доступна бесплатно в Steam на некоторое время. Даже онлайн вырос в 40 раз в день юбилея. В итоге, количество одновременно играющих достигло более 52 000 человек. Это стало абсолютным рекордом для игры. Это значительно превосходит показатели многих новых игр, вышедших осенью 2024 года. Стоит также упомянуть анонс расширенной версии артбука «Raising the Bar». Что еще больше подогрело интерес к серии Half-Life и, разумеется, вновь зажгло надежды на выход Half-Life 3. Однако, официальных заявлений от Valve по этому поводу пока нет. Параллельно с этим событием появился новый геймплей Half-Life 2 RTX. Он был улучшен с помощью технологий NVIDIA.

Действия Valve с Half-Life 2 могут стать прекрасным примером того, как вернуть старые, но любимые игры в центр внимания. Комбинация ностальгии, новых возможностей (включая моддинг), и дополнительного контента – вот ключ к успеху. Это показывает, что качественная игра, даже спустя много лет, может привлекать большое количество игроков, если разработчики уделяют достаточно внимания ее поддержке и обновлению.

Источник — steam