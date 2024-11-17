WiFi 8: эволюция, а не революция в беспроводном мире

Хотя многие пользователи еще только осваивают WiFi 6, WiFi 7 уже вошёл в некоторые материнские платы (Intel Z890, AMD X870/E). В тоже время инженеры начали работу над WiFi 8. Не ждите удвоения скорости по сравнению с WiFi 7. Основной упор делается на оптимизацию существующих скоростей для лучшей производительности «из коробки». По информации MediaTek, WiFi 8 сосредоточится на улучшении взаимодействия между устройствами и точками доступа.

Ключевые улучшения будут направлены на более эффективное использование имеющихся ресурсов. Речь идёт о таких технологиях, как:

Скоординированное пространственное повторное использование (Co-SR). Эта технология позволит точкам доступа WiFi 8 координировать свою мощность, улучшая связь и, предположительно, увеличивая пропускную способность на 15-25%. Она заменит технологию пространственного повторного использования из Wi-Fi 6 .

Эта технология позволит точкам доступа WiFi 8 координировать свою мощность, улучшая связь и, предположительно, увеличивая пропускную способность на 15-25%. Она заменит технологию пространственного повторного использования из Wi-Fi 6 Скоординированное формирование луча (Co-BF ) . Позволит точнее направлять сигналы в сетях с несколькими точками доступа, что может увеличить скорость на 20-50%. MediaTek заявляет о значительном приросте скорости в сетях с несколькими точками доступа, управляемыми одной главной.

) Позволит точнее направлять сигналы в сетях с несколькими точками доступа, что может увеличить скорость на 20-50%. MediaTek заявляет о значительном приросте скорости в сетях с несколькими точками доступа, управляемыми одной главной. Динамическая работа подканалов (DSO). Эта функция будет динамически распределять полосу пропускания между устройствами в зависимости от их возможностей. Это может повысить скорость WiFi 8 до 80%! Вместо резервирования ресурсов для одного устройства, DSO позволит точке доступа приоритизировать устройства по необходимости.

Эта функция будет динамически распределять полосу пропускания между устройствами в зависимости от их возможностей. Это может повысить скорость WiFi 8 до 80%! Вместо резервирования ресурсов для одного устройства, DSO позволит точке доступа приоритизировать устройства по необходимости. Усовершенствованная модуляция. Обеспечит более плавное изменение мощности сигнала, улучшая передачу на 5-30% при перемещении по дому.

В итоге, WiFi 8, по сути, является улучшенной версией WiFi 7. Максимальная скорость передачи данных (23 Гбит/с), модуляция 4096QAM, количество каналов и диапазоны частот (2,4, 5 и 6 ГГц) останутся теми же. Короче говоря, WiFi 8 – это эволюционное развитие, нацеленное на повышение эффективности и стабильности работы существующей технологии.

Источник — pcworld