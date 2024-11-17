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Интернет и ПО

WiFi 8: эволюция, а не революция в беспроводном мире

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.11.2024
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WiFi 8 эволюция, а не революция в беспроводном мире

Хотя многие пользователи еще только осваивают WiFi 6, WiFi 7 уже вошёл в некоторые материнские платы (Intel Z890, AMD X870/E). В тоже время инженеры начали работу над WiFi 8. Не ждите удвоения скорости по сравнению с WiFi 7. Основной упор делается на оптимизацию существующих скоростей для лучшей производительности «из коробки». По информации MediaTek, WiFi 8 сосредоточится на улучшении взаимодействия между устройствами и точками доступа.

Ключевые улучшения будут направлены на более эффективное использование имеющихся ресурсов. Речь идёт о таких технологиях, как:

  • Скоординированное пространственное повторное использование (Co-SR). Эта технология позволит точкам доступа WiFi 8 координировать свою мощность, улучшая связь и, предположительно, увеличивая пропускную способность на 15-25%. Она заменит технологию пространственного повторного использования из Wi-Fi 6.
  • Скоординированное формирование луча (Co-BF). Позволит точнее направлять сигналы в сетях с несколькими точками доступа, что может увеличить скорость на 20-50%. MediaTek заявляет о значительном приросте скорости в сетях с несколькими точками доступа, управляемыми одной главной.
  • Динамическая работа подканалов (DSO). Эта функция будет динамически распределять полосу пропускания между устройствами в зависимости от их возможностей. Это может повысить скорость WiFi 8 до 80%! Вместо резервирования ресурсов для одного устройства, DSO позволит точке доступа приоритизировать устройства по необходимости.
  • Усовершенствованная модуляция. Обеспечит более плавное изменение мощности сигнала, улучшая передачу на 5-30% при перемещении по дому.

В итоге, WiFi 8, по сути, является улучшенной версией WiFi 7. Максимальная скорость передачи данных (23 Гбит/с), модуляция 4096QAM, количество каналов и диапазоны частот (2,4, 5 и 6 ГГц) останутся теми же. Короче говоря, WiFi 8 – это эволюционное развитие, нацеленное на повышение эффективности и стабильности работы существующей технологии.

Источник — pcworld

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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