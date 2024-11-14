YouTube добавит функцию подарков, как в TikTok

YouTube решил перенять популярную функцию TikTok – дарение подарков стримерам во время прямых трансляций. Теперь зрители смогут покупать виртуальные «драгоценности» и отправлять их любимым авторам. Эта функция, представленная на мероприятии Made on YouTube в сентябре, скоро появится в США для участников партнёрской программы YouTube.

Механика похожа на систему подарков в TikTok: зрители покупают внутриигровую валюту («монеты» в TikTok, «драгоценности» в YouTube), чтобы приобрести подарки. Эти подарки отображаются на экране во время стрима, а полученные автором средства называются «рубинами», каждый из которых равен одному центу. Важно отметить, что процент дохода автора может меняться в зависимости от акций и рекламных кампаний. В течение трёх месяцев YouTube будет выплачивать бонус в 50% от дохода, но не более 1000 долларов в месяц.

Получать подарки авторы смогут только во время вертикальных прямых трансляций, проводимых непосредственно в приложении YouTube или через сторонние сервисы стриминга. Зрители же смогут отправлять подарки только через мобильное приложение YouTube. Включение функции подарков автоматически отключает возможность получения суперстикеров YouTube.

Вероятно, YouTube вдохновился успехом функции подарков в TikTok, которая, как известно, может вызывать зависимость у некоторых пользователей. Помимо подарков, YouTube также тестирует функцию бесконечного потока видео, аналогичную TikTok.

Источник — google