Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » YouTube добавит функцию подарков, как в TikTok
Интернет и ПО

YouTube добавит функцию подарков, как в TikTok

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.11.2024
4 Просмотра 0
YouTube добавит функцию подарков, как в TikTok

YouTube решил перенять популярную функцию TikTok – дарение подарков стримерам во время прямых трансляций. Теперь зрители смогут покупать виртуальные «драгоценности» и отправлять их любимым авторам. Эта функция, представленная на мероприятии Made on YouTube в сентябре, скоро появится в США для участников партнёрской программы YouTube.

Механика похожа на систему подарков в TikTok: зрители покупают внутриигровую валюту («монеты» в TikTok, «драгоценности» в YouTube), чтобы приобрести подарки. Эти подарки отображаются на экране во время стрима, а полученные автором средства называются «рубинами», каждый из которых равен одному центу. Важно отметить, что процент дохода автора может меняться в зависимости от акций и рекламных кампаний. В течение трёх месяцев YouTube будет выплачивать бонус в 50% от дохода, но не более 1000 долларов в месяц.

Получать подарки авторы смогут только во время вертикальных прямых трансляций, проводимых непосредственно в приложении YouTube или через сторонние сервисы стриминга. Зрители же смогут отправлять подарки только через мобильное приложение YouTube. Включение функции подарков автоматически отключает возможность получения суперстикеров YouTube.

Вероятно, YouTube вдохновился успехом функции подарков в TikTok, которая, как известно, может вызывать зависимость у некоторых пользователей. Помимо подарков, YouTube также тестирует функцию бесконечного потока видео, аналогичную TikTok.

Источник — google

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.