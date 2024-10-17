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Boston Dynamics и Toyota объединяются для создания робота

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.10.2024
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Boston Dynamics и Toyota объединяются для создания робота

После того, как Илон Маск представил робота Optimus, Boston Dynamics и Toyota Research Institute (TRI) решили объединить усилия для создания своих гуманоидных роботов общего назначения. Партнерство сосредоточено на интеграции больших моделей поведения (LBM) TRI с роботом Atlas от Boston Dynamics. Цель — ускорить разработку роботов, способных к сложным манипуляциям.

Ключевым элементом сотрудничества является использование разработанной TRI политики диффузии, метода генеративного ИИ, позволяющего роботам быстро осваивать новые навыки, такие как ловкие манипуляции с объектами. Эта технология позволяет роботам обучаться на основе небольшого количества примеров, значительно сокращая время обучения. Вместо программирования каждого действия, робот генерирует последовательности действий, постепенно уточняя их до достижения желаемого результата. Это позволяет обучать роботов сложным задачам, таким как чистка картофеля или переворачивание блинов.

Atlas от Boston Dynamics

LBM TRI основаны на объединении навыков, полученных с помощью политики диффузии. Вице-президент TRI, Расс Тедрейк, подчеркнул преимущества этого подхода, который позволяет обучать роботов быстрее и эффективнее. Ранее, большинство роботов-манипуляторов ограничивались простыми задачами «выбор и размещение». В то время как политика диффузии позволяет им использовать весь потенциал сенсорных датчиков. Такой подход исключит необходимость изменения кода или явного программирования новых навыков.

Обучение роботов происходит по принципу «детского сада для роботов». Когда один робот, осваивается, то может передать его всем остальным. Физические возможности робота Boston Dynamics и возможность программного управления его движениями позволят собрать данные для обучения усовершенствованных LBM.

Будущие исследования будут включать изучение фундаментальных вопросов обучения роботов-гуманоидов, использования сенсорной информации и обеспечения безопасности взаимодействия человека и робота. Важным аспектом является обеспечение безопасности, учитывая развитие робототехники с ИИ.

Источник — theregister.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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