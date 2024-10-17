Главная » Разное Boston Dynamics и Toyota объединяются для создания робота РазноеЭлектроника и техника Boston Dynamics и Toyota объединяются для создания робота Анатолий Пшеницын 3 Просмотра

После того, как Илон Маск представил робота Optimus, Boston Dynamics и Toyota Research Institute (TRI) решили объединить усилия для создания своих гуманоидных роботов общего назначения. Партнерство сосредоточено на интеграции больших моделей поведения (LBM) TRI с роботом Atlas от Boston Dynamics. Цель — ускорить разработку роботов, способных к сложным манипуляциям.

Ключевым элементом сотрудничества является использование разработанной TRI политики диффузии, метода генеративного ИИ, позволяющего роботам быстро осваивать новые навыки, такие как ловкие манипуляции с объектами. Эта технология позволяет роботам обучаться на основе небольшого количества примеров, значительно сокращая время обучения. Вместо программирования каждого действия, робот генерирует последовательности действий, постепенно уточняя их до достижения желаемого результата. Это позволяет обучать роботов сложным задачам, таким как чистка картофеля или переворачивание блинов.

LBM TRI основаны на объединении навыков, полученных с помощью политики диффузии. Вице-президент TRI, Расс Тедрейк, подчеркнул преимущества этого подхода, который позволяет обучать роботов быстрее и эффективнее. Ранее, большинство роботов-манипуляторов ограничивались простыми задачами «выбор и размещение». В то время как политика диффузии позволяет им использовать весь потенциал сенсорных датчиков. Такой подход исключит необходимость изменения кода или явного программирования новых навыков.

Обучение роботов происходит по принципу «детского сада для роботов». Когда один робот, осваивается, то может передать его всем остальным. Физические возможности робота Boston Dynamics и возможность программного управления его движениями позволят собрать данные для обучения усовершенствованных LBM.

Будущие исследования будут включать изучение фундаментальных вопросов обучения роботов-гуманоидов, использования сенсорной информации и обеспечения безопасности взаимодействия человека и робота. Важным аспектом является обеспечение безопасности, учитывая развитие робототехники с ИИ.

Источник — theregister.com