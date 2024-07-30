Новые смартфоны HONOR 200 и 200 Pro поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфонов HONOR 200 и 200 Pro, созданных в сотрудничестве с легендарным парижским фотоателье Harcourt специализирующимся съёмки портретов профессионального уровня.

Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съёмки и обрабатывают изображение в девять этапов, чтобы воссоздать уникальный светотеневой рисунок и стиль студии Harcourt. Основная портретная камера HONOR 200 Pro оснащена флагманским сенсором H9000 (50 Мп, 1/1.3”) с гибридным приводом автофокуса, оптической стабилизацией Shape Memory Alloy и светосильной оптикой.

HONOR 200 и 200 Pro оснащены немерцающими экранами с пиковой яркостью до 4000 нит и фирменными технологиями защиты зрения. Смартфоны оборудованы фирменной кремний-углеродной батареей емкостью 5200 мА·ч, которая обеспечивает увеличенную емкость при компактных размерах и небольшом весе.

Смартфоны уже доступны для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость HONOR 200 в цветах лунный белый, изумрудный зелёный и вельветовый черный составляет 49 990 рублей за конфигурацию памяти 8/256 ГБ и 54 990 рублей за версию 12/512 ГБ. Цена HONOR 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12/512 ГБ составляет 69 990 рублей.

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