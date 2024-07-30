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Новые смартфоны HONOR 200 и 200 Pro поступили в продажу

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.07.2024
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Новые смартфоны HONOR 200 и 200 Pro поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфонов HONOR 200 и 200 Pro, созданных в сотрудничестве с легендарным парижским фотоателье Harcourt специализирующимся съёмки портретов профессионального уровня.

Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съёмки и обрабатывают изображение в девять этапов, чтобы воссоздать уникальный светотеневой рисунок и стиль студии Harcourt. Основная портретная камера HONOR 200 Pro оснащена флагманским сенсором H9000 (50 Мп, 1/1.3”) с гибридным приводом автофокуса, оптической стабилизацией Shape Memory Alloy и светосильной оптикой.

HONOR 200 и 200 Pro оснащены немерцающими экранами с пиковой яркостью до 4000 нит и фирменными технологиями защиты зрения. Смартфоны оборудованы фирменной кремний-углеродной батареей емкостью 5200 мА·ч, которая обеспечивает увеличенную емкость при компактных размерах и небольшом весе.

Смартфоны уже доступны для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость HONOR 200 в цветах лунный белый, изумрудный зелёный и вельветовый черный составляет 49 990 рублей за конфигурацию памяти 8/256 ГБ и 54 990 рублей за версию 12/512 ГБ. Цена HONOR 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12/512 ГБ составляет 69 990 рублей.

С 30 июля по 12 августа действует специальное предложение: скидка 5000 рублей и умные часы HONOR CHOICE Watch в подарок.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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