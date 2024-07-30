Лого сайта
Главная » Игровые консоли » Sony показала новый DualSense с дизайном Astro Bot
Игровые консолиЭлектроника и техника

Sony показала новый DualSense с дизайном Astro Bot

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.07.2024
2 Просмотра 0
Sony показала новый DualSense с дизайном Astro Bot

Sony представила новый беспроводной контроллер DualSense ограниченной серии, вдохновлённый игрой Astro Bot. Этот контроллер отличается уникальным дизайном и эстетикой. Николя Дусе, руководитель студии Team Asobi, рассказал о фирменных синих акцентах на ручках и кнопках, необычных линиях и глазах на сенсорной панели.

Предварительные заказы на контроллер DualSense ограниченной серии Astro Bot начнутся 9 августа, а его выпуск запланирован на 6 сентября, одновременно с выходом самой игры. Контроллер будет доступен в PlayStation Direct и некоторых магазинах по цене 79,99 долларов США.

DualSense Astro Bot Limited Edit

Astro Bot — это эксклюзивный платформер для PS5, выход которого намечен на 6 сентября. Как и Astro’s Playroom, игра будет использовать функции контроллера DualSense, такие как тактильная обратная связь и адаптивные триггеры, чтобы создать уникальный игровой опыт. В отличие от короткой предустановленной игры Astro’s Playroom, новый Astro Bot обещает быть более масштабным и амбициозным проектом с большими мирами, множеством уровней и тематическими камео от PlayStation. Разработчики из Team Asobi заявили, что игра поднимет возможности контроллера DualSense на новый уровень.

Источник — playstation.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.