Sony показала новый DualSense с дизайном Astro Bot

Sony представила новый беспроводной контроллер DualSense ограниченной серии, вдохновлённый игрой Astro Bot. Этот контроллер отличается уникальным дизайном и эстетикой. Николя Дусе, руководитель студии Team Asobi, рассказал о фирменных синих акцентах на ручках и кнопках, необычных линиях и глазах на сенсорной панели.

Предварительные заказы на контроллер DualSense ограниченной серии Astro Bot начнутся 9 августа, а его выпуск запланирован на 6 сентября, одновременно с выходом самой игры. Контроллер будет доступен в PlayStation Direct и некоторых магазинах по цене 79,99 долларов США.

Astro Bot — это эксклюзивный платформер для PS5, выход которого намечен на 6 сентября. Как и Astro’s Playroom, игра будет использовать функции контроллера DualSense, такие как тактильная обратная связь и адаптивные триггеры, чтобы создать уникальный игровой опыт. В отличие от короткой предустановленной игры Astro’s Playroom, новый Astro Bot обещает быть более масштабным и амбициозным проектом с большими мирами, множеством уровней и тематическими камео от PlayStation. Разработчики из Team Asobi заявили, что игра поднимет возможности контроллера DualSense на новый уровень.

Источник — playstation.com