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Samsung Galaxy S25 Ultra сможет работать дольше, но не намного

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.07.2024
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Samsung Galaxy S25 Ultra сможет работать дольше, но не намного

Согласно новому инсайдерскому отчёту, Samsung Galaxy S25 Ultra может получить улучшение времени автономной работы, хотя это может оказаться не столь впечатляющим. По данным @negativeonehero на x.com, Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч, аналогичной той, что используется в Samsung Galaxy S24 Ultra. Однако благодаря более эффективному процессору можно ожидать значительной экономии энергии.

Новый флагманский телефон Samsung будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который оснащён мощным графическим процессором, способным обеспечить производительность уровня MediaTek Dimensity 9300 при вдвое меньшем энергопотреблении. Dimensity 9300 — это новый флагманский графический процессор, а текущий Galaxy S24 Ultra работает на Snapdragon 8 Gen 3, поэтому можно говорить о значительном повышении эффективности графического процессора.

Этот отчет также указывает на то, что любой другой телефон, работающий на чипе Snapdragon 8 Gen 4, получит те же преимущества в плане энергосбережения. Это, вероятно, будет включать большинство флагманских телефонов Android 2025 года.

Инсайдер также утверждает, что процессор Snapdragon 8 Gen 4 не будет столь впечатляющим с точки зрения энергоэффективности, и улучшение составит лишь «однозначный процент».

Таким образом, Samsung Galaxy S25 Ultra, возможно, не станет большим прорывом в плане общей производительности, но, вероятно, предложит несколько дополнительных часов автономной работы к концу дня.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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