Nothing Phone (3) ждут большие изменения в этом году

Компания Nothing планирует большой рывок в 2025 году. Об этом свидетельствует утечка внутреннего письма генерального директора Карла Пея. Ключевым событием станет релиз флагманского Nothing Phone (3). Он, согласно Пею, станет первым шагом к созданию платформы на основе искусственного интеллекта. Очевидно, что Nothing не хочет отставать в гонке ИИ, в которую вступили конкуренты.

Телефон обещает значительные обновления в пользовательском интерфейсе. Основная цель изменений — упрощение жизни пользователей и раскрытие их творческого потенциала. Запуск запланирован на первый квартал 2025 года, предположительно в марте.

Кроме Phone (3), в письме упоминается ещё один «знаковый» запуск смартфона в первом квартале года. Подробности об этом пока не раскрываются. Скорее всего речь идет о более бюджетной модели, например, из серии Phone (3a). С другой стороны, это может быть совершенно новый продукт. Ранее в слухах упоминались модели Phone (3a) и Phone (3a) Plus, ожидаемые с чипсетом Snapdragon 7s Gen 3 и ценой ниже 30 000 рублей. Также есть информация о возможном наличии телеобъектива, а в версии Plus – даже перископического телеобъектива.

Судя по всему Nothing Phone (3) не хочет отставать от лидеров индустрии и позиционируется как устройство с интеграцией ИИ, улучшенным пользовательским интерфейсом и современным дизайном.