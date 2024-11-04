Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Новые подробности о камерах Xiaomi 15 Ultra
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Новые подробности о камерах Xiaomi 15 Ultra

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.11.2024
4 Просмотра 0
Новые подробности о камерах Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra, ожидаемый флагман, обещает революцию в мобильной фотографии. Многочисленные утечки данных подтверждают это. В частности, ожидается, что основная камера будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.6 и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Более того, размер сенсора, по слухам, превзойдёт даже 1-дюймовый сенсор прошлогодней модели. Это обеспечит улучшенную съемку в условиях низкой освещенности и меньшую глубину резкости. Кроме того, будет сохранена функция регулируемой диафрагмы, уже опробованная в предыдущих моделях.

Далее, Xiaomi 15 Ultra, согласно утечкам, получит впечатляющую систему из четырех камер. В дополнение к основной камере, ожидается наличие 200-мегапиксельной перископической камеры с 4,3-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 100 мм, а также диафрагмой f/2.6. Важно отметить, что сенсор этой камеры, Samsung ISOCELL HP9, хотя и имеет собственный размер 1/1.4 дюйма, в режиме зума будет использовать обрезку, что приведёт к эффективному размеру 1/1.5 дюйма. Таким образом, фактический зум может составить около 4,1х, хотя маркетинговое позиционирование Xiaomi может отличаться. Также указано, что физическое фокусное расстояние основного сенсора будет больше, чем 8,7 мм у предшественников, а у перископического модуля — приблизительно 25х мм.

Некоторые источники указывают на использование 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-900 в основной камере. Также есть информация о дополнительных телеобъективах, в частности, 50-мегапиксельного Sony IMX858 (3x оптический зум) и 50-мегапиксельного Samsung ISOCELL S5KJN5 (ультраширокоугольный). Фронтальная камера, предположительно, будет на 32 мегапикселя (OmniVision OV32B40).

Другие преимущества Xiaomi 15 Ultra

Более того, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite. Это станет одним из главных его преимуществ. Примечательно, что он может оказаться единственным флагманом 2024 года с 200-мегапиксельным перископическим объективом и дополнительными вариантами промежуточного зумирования (например, 2x или 3x).

Помимо камеры, смартфон должен получить 6,7-дюймовый изогнутый LTPO-дисплей. Также мы надеемся увидеть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Появится и аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт (проводная) и 80 Вт (беспроводная). В целом, сочетание передовых технологий и мощной камеры делает Xiaomi 15 Ultra одним из самых ожидаемых флагманов на рынке.

Источник — smartprix

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.