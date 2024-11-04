Новые подробности о камерах Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra, ожидаемый флагман, обещает революцию в мобильной фотографии. Многочисленные утечки данных подтверждают это. В частности, ожидается, что основная камера будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.6 и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Более того, размер сенсора, по слухам, превзойдёт даже 1-дюймовый сенсор прошлогодней модели. Это обеспечит улучшенную съемку в условиях низкой освещенности и меньшую глубину резкости. Кроме того, будет сохранена функция регулируемой диафрагмы, уже опробованная в предыдущих моделях.

Далее, Xiaomi 15 Ultra, согласно утечкам, получит впечатляющую систему из четырех камер. В дополнение к основной камере, ожидается наличие 200-мегапиксельной перископической камеры с 4,3-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 100 мм, а также диафрагмой f/2.6. Важно отметить, что сенсор этой камеры, Samsung ISOCELL HP9, хотя и имеет собственный размер 1/1.4 дюйма, в режиме зума будет использовать обрезку, что приведёт к эффективному размеру 1/1.5 дюйма. Таким образом, фактический зум может составить около 4,1х, хотя маркетинговое позиционирование Xiaomi может отличаться. Также указано, что физическое фокусное расстояние основного сенсора будет больше, чем 8,7 мм у предшественников, а у перископического модуля — приблизительно 25х мм.

Некоторые источники указывают на использование 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-900 в основной камере. Также есть информация о дополнительных телеобъективах, в частности, 50-мегапиксельного Sony IMX858 (3x оптический зум) и 50-мегапиксельного Samsung ISOCELL S5KJN5 (ультраширокоугольный). Фронтальная камера, предположительно, будет на 32 мегапикселя (OmniVision OV32B40).

Другие преимущества Xiaomi 15 Ultra

Более того, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite. Это станет одним из главных его преимуществ. Примечательно, что он может оказаться единственным флагманом 2024 года с 200-мегапиксельным перископическим объективом и дополнительными вариантами промежуточного зумирования (например, 2x или 3x).

Помимо камеры, смартфон должен получить 6,7-дюймовый изогнутый LTPO-дисплей. Также мы надеемся увидеть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Появится и аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт (проводная) и 80 Вт (беспроводная). В целом, сочетание передовых технологий и мощной камеры делает Xiaomi 15 Ultra одним из самых ожидаемых флагманов на рынке.

Источник — smartprix