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Появление бюджетной Apple Vision Pro отложено до 2027 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.11.2024
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Появление бюджетной Apple Vision Pro отложено до 2027 года

Информация о сроках выхода бюджетной версии Apple Vision Pro весьма противоречива. Хотя ранее предполагалось, что она появится в 2025 году, производство, по словам аналитика Мин-Чи Куо, отложено далеко за 2027 год. Это связано не столько с техническими трудностями, сколько с отсутствием убедительных сценариев использования, которые бы оправдали ее покупку даже по сниженной цене. Следовательно, снижение стоимости само по себе не гарантирует массового спроса.

Мин-Чи Куо про Apple Vision Pro

Тем не менее, Apple планирует выпустить Vision Pro второго поколения в 2025 году, оснащённую новым чипсетом M5 с поддержкой пространственных вычислений и Apple Intelligence. Это устройство, по прогнозам, поступит в массовое производство во второй половине 2025 года. В отличие от первого поколения, ориентированного на технологически продвинутых пользователей, Apple пытается сделать второе поколение более привлекательным для широкой аудитории, расширив функциональность VisionOS 2 новыми возможностями, такими как режим путешествия и виртуальный дисплей Mac.

Предполагалось, что бюджетная версия будет стоить около $2000 и использовать менее мощный процессор серии А вместо чипа M2, а также менее премиальные материалы. Однако, из-за отсутствия востребованных сценариев применения, разработка этой модели задерживается. Аналогия с HomePod mini показывает, что даже снижение цены не всегда гарантирует успех на массовом рынке.

Таким образом, появление более дешевой версии Apple Vision Pro всё ещё остаётся под вопросом. Поэтому единственным новым устройством в линейке в 2025 году, вероятно, станет обновлённый Apple Vision Pro с чипом M5.

Samsung, в свою очередь, планирует выпустить собственного конкурента Apple Vision Pro на Android уже в следующем году, что может повлиять на стратегию Apple.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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