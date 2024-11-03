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В сеть утекли все характеристики PlayStation 5 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.11.2024
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В сеть утекли все характеристики PS5 Pro

PlayStation 5 Pro, релиз которой состоится на следующей неделе (7 ноября 2024 года), до сих пор хранила в секрете свои точные технические характеристики. Однако, утечка фотографии оригинального руководства по безопасности раскрыло подробности аппаратного обеспечения новой консоли. Несмотря на заявленную Sony исключительную ценность и «полный пакет» за 799 евро, многих игроков возмутила цена.

Утечка подтверждает характеристики графического процессора. Согласно данным, он обеспечит производительность в 16,7 терафлопс. Это на 62% больше, чем у базовой PlayStation 5 (10,28 терафлопс). Теоретически, благодаря двойному вычислению, возможно достижение 33,4 терафлопс. Важно отметить, что процессор остался прежним – AMD Zen 2 с восемью ядрами и 16 потоками. По мнению некоторых экспертов это, может стать проблемой для достижения стабильных 60 FPS в требовательных играх, таких как например GTA VI.

характеристики PS5 Pro

Далее, в плане оперативной памяти PlayStation 5 Pro наблюдается незначительный рост. Помимо 16 ГБ GDDR6, PS5 Pro получила 2 ГБ DDR5. Однако, как сообщает Playfront, эти 2 ГБ зарезервированы для операционной системы. Таким образом, прирост оперативной памяти для игр отсутствует.

Ряд инсайдеров ранее предсказывал характеристики PS5 Pro. Включая технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Она должна обеспечить разрешение 4K при 120 кадрах в секунду и улучшенную трассировку лучей. Также упоминалась функция Ultra Boost для повышения производительности в играх предыдущего поколения. Добавление 2 ГБ DDR5 памяти напоминает ситуацию с PS4 Pro, где выделенная оперативная память использовалась для системных задач.

Будущим покупателям PlayStation 5 Pro необходимо самостоятельно оценить целесообразность покупки PS5 Pro. Учитывая как улучшенные графические возможности, так и неизмененный процессор и отсутствие прироста оперативной памяти для игр.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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