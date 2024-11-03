Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Смартфоны Galaxy S25 смогут получать бесшовные обновления
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Смартфоны Galaxy S25 смогут получать бесшовные обновления

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.11.2024
4 Просмотра 0
Смартфоны Galaxy S25 смогут получать бесшовные обновления

Январский релиз Samsung Galaxy S25 все ближе и ближе. Последние слухи указывают на значительное улучшение процесса обновления программного обеспечения. Инсайдер @chunvn8888 сообщает, что все смартфоны из серии Galaxy S25 будут поддерживать обновления A/B, также известные как бесшовные обновления. Это значит, что новые версии Android, а также патчи безопасности, будут устанавливаться значительно эффективнее.

Суть обновления A/B заключается в загрузке и установке новой версии программного обеспечения (B) в отдельном разделе памяти, пока текущая версия (A) продолжает работать. Таким образом, большая часть работы происходит в фоновом режиме, без прерывания использования телефона пользователем. Несмотря на то, что перезагрузка все равно необходима для применения обновления, сам процесс перезагрузки будет значительно быстрее, поскольку основная часть установки уже завершена.

Важно отметить, что Google представил технологию A/B для Android еще в 2016 году. Однако, только сейчас Samsung, возможно, внедрит её в свои флагманские модели, если эта информация подтвердится. При этом Galaxy S25 не станет первым телефоном Samsung с такой функцией. Она уже доступна в модели Galaxy A55. С другой стороны, это будет первое появление бесшовных обновлений во флагманской серии Galaxy.

Следует подчеркнуть, что поддержка A/B заложена на аппаратном уровне. Её нельзя добавить в телефон позже. Наличие или отсутствие этой возможности определяется на этапе производства устройства. Она остаётся неизменной на протяжении всего его срока службы. В итоге, пользователи Galaxy S25 смогут получить более быстрый и удобный процесс обновления, практически без прерывания работы с устройством.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.