Смартфоны Galaxy S25 смогут получать бесшовные обновления

Январский релиз Samsung Galaxy S25 все ближе и ближе. Последние слухи указывают на значительное улучшение процесса обновления программного обеспечения. Инсайдер @chunvn8888 сообщает, что все смартфоны из серии Galaxy S25 будут поддерживать обновления A/B, также известные как бесшовные обновления. Это значит, что новые версии Android, а также патчи безопасности, будут устанавливаться значительно эффективнее.

Суть обновления A/B заключается в загрузке и установке новой версии программного обеспечения (B) в отдельном разделе памяти, пока текущая версия (A) продолжает работать. Таким образом, большая часть работы происходит в фоновом режиме, без прерывания использования телефона пользователем. Несмотря на то, что перезагрузка все равно необходима для применения обновления, сам процесс перезагрузки будет значительно быстрее, поскольку основная часть установки уже завершена.

Важно отметить, что Google представил технологию A/B для Android еще в 2016 году. Однако, только сейчас Samsung, возможно, внедрит её в свои флагманские модели, если эта информация подтвердится. При этом Galaxy S25 не станет первым телефоном Samsung с такой функцией. Она уже доступна в модели Galaxy A55. С другой стороны, это будет первое появление бесшовных обновлений во флагманской серии Galaxy.

Следует подчеркнуть, что поддержка A/B заложена на аппаратном уровне. Её нельзя добавить в телефон позже. Наличие или отсутствие этой возможности определяется на этапе производства устройства. Она остаётся неизменной на протяжении всего его срока службы. В итоге, пользователи Galaxy S25 смогут получить более быстрый и удобный процесс обновления, практически без прерывания работы с устройством.