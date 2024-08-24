Презентация iPhone 16, Apple Watch 10 и AirPods 4 состоится 10 сентября

Недавно появились слухи о том, что Apple проведёт свою сентябрьскую презентацию 10 числа на которой представит линейку смартфонов iPhone 16, а также новые модели Apple Watch и AirPods 4. Пока официальной информации о дате мероприятия от Apple не поступало, но достоверный источник утверждает, что выход новых iPhone 16 и Apple Watch Series 10 действительно ожидается именно в этот день.

Традиционно Apple организует свои осенние презентации в начале сентября, и, судя по всему, 2024 год не станет исключением. Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, компания планирует анонсировать iPhone 16 и Apple Watch Series 10 в упомянутую дату. Ожидается, что после данного мероприятия устройства поступят в продажу 20 сентября, Apple также представит обновление iOS 18.

Следует помнить, что на данный момент это все ещё предположения, и окончательное решение принимает сама Apple. Тем не менее, учитывая надёжность источника, вероятность проведения события 10 сентября довольно высока. Ранее в сети появились фейковые утечки с приглашением на мероприятие Apple, где была указана такая же дата, что в свою очередь подтверждает возможность такого совпадения.

Согласно предыдущих слухов, в новой серии iPhone ожидаются значительные изменения, включая расположение камер и появление новой кнопки действия во всех четырёх моделях. Также предполагается, что Apple расширит функциональность видеосъёмки, добавив новую кнопку захвата и поддержку USB-C для стандартных моделей, ранее доступную только в линейке iPhone 15 Pro. Будет интересно узнать, как Apple распределит новый чип A18 между моделями iPhone 16 и как это повлияет на производительность устройств.

В дополнение к iPhone 16, ожидается, что Apple представит обновлённые Apple Watch Series 10 с увеличенным дисплеем и новые пластиковые Apple Watch SE, нацеленные на молодёжную аудиторию. Также сообщается о планах выпуска двух новых версий AirPods для различных ценовых категорий.

Источник — bloomberg.com