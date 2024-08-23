Лого сайта
Главная » Виртуальная реальность » В Meta* передумали выпускать VR-гарнитуру премиум класса
Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

В Meta* передумали выпускать VR-гарнитуру премиум класса

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.08.2024
2 Просмотра 0
В Meta передумали выпускать VR-гарнитуру премиум класса

Компания Meta* приняла решение остановить разработку своей премиальной гарнитуры смешанной реальности, которая могла бы составить конкуренцию Apple Vision Pro. Это решение кажется неожиданным, учитывая недавние сообщения о том, что гарнитура с кодовым названием La Jolla должна была появиться на рынке в 2027 году.

Источники утверждают, что работа над проектом La Jolla началась в ноябре прошлого года, однако на прошлой неделе сотрудникам было приказано прекратить все разработки. Одной из причин, по которой Meta* отказалась от этого проекта, была высокая стоимость дисплеев MicroOLED, которые планировалось использовать в гарнитуре.

Отказ от разработки указывает на возможное разочарование Meta* в сегменте VR-устройств премиум-класса. Предполагалось, что стоимость гарнитуры должна была оставаться ниже 1000 долларов, но из-за высокой цены производства MicroOLED это становилось всё более затруднительным. Кроме того, существует сомнение в наличии спроса на дорогостоящие VR-устройства, учитывая, что Vision Pro от Apple стоимостью 3500 долларов не смогла в полной мере удовлетворить ожидания клиентов и разработчиков. Также отмечается, что гарнитура Quest Pro, цена на которой начиналась от 1499 долларов, не получила широкого признания и быстро исчезла из поля зрения публики.

Тем не менее, Meta* не отказывается от планов по развитию продуктов в области смешанной реальности. Известно о планах выпуска более доступной гарнитуры Quest с кодовым названием Ventura уже в этом году. Кроме того, предполагается, что на предстоящем мероприятии Meta* Connect компания представит новые модели очков дополненной реальности. Слухи также говорят о том, что в 2026 году появится новая версия Quest 4, включающая стандартную и премиум-модификации.

* Компания Meta признана экстремистской организацией в России

Источник — theverge.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.