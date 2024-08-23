В Meta* передумали выпускать VR-гарнитуру премиум класса

Компания Meta* приняла решение остановить разработку своей премиальной гарнитуры смешанной реальности, которая могла бы составить конкуренцию Apple Vision Pro. Это решение кажется неожиданным, учитывая недавние сообщения о том, что гарнитура с кодовым названием La Jolla должна была появиться на рынке в 2027 году.

Источники утверждают, что работа над проектом La Jolla началась в ноябре прошлого года, однако на прошлой неделе сотрудникам было приказано прекратить все разработки. Одной из причин, по которой Meta* отказалась от этого проекта, была высокая стоимость дисплеев MicroOLED, которые планировалось использовать в гарнитуре.

Отказ от разработки указывает на возможное разочарование Meta* в сегменте VR-устройств премиум-класса. Предполагалось, что стоимость гарнитуры должна была оставаться ниже 1000 долларов, но из-за высокой цены производства MicroOLED это становилось всё более затруднительным. Кроме того, существует сомнение в наличии спроса на дорогостоящие VR-устройства, учитывая, что Vision Pro от Apple стоимостью 3500 долларов не смогла в полной мере удовлетворить ожидания клиентов и разработчиков. Также отмечается, что гарнитура Quest Pro, цена на которой начиналась от 1499 долларов, не получила широкого признания и быстро исчезла из поля зрения публики.

Тем не менее, Meta* не отказывается от планов по развитию продуктов в области смешанной реальности. Известно о планах выпуска более доступной гарнитуры Quest с кодовым названием Ventura уже в этом году. Кроме того, предполагается, что на предстоящем мероприятии Meta* Connect компания представит новые модели очков дополненной реальности. Слухи также говорят о том, что в 2026 году появится новая версия Quest 4, включающая стандартную и премиум-модификации.

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Источник — theverge.com