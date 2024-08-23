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Galaxy Z Fold 6 Slim будет представлен в конце сентября

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.08.2024
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Galaxy Z Fold 6 Slim будет представлен в конце сентября

С 2019 года компания Samsung ежегодно радует пользователей новым складным смартфоном. В этом году ожидается, что ассортимент этих устройств пополнится ещё одной моделью в рамках шестого поколения, которую, скорее всего, назовут Galaxy Z Fold 6 Slim.

Недавно устройство с модельным номером SM-F958N было замечено в базе данных сертификации Корейского института тестирования и исследований химической промышленности (KTR). Данный номер модели схож с номером Z Fold 6 (SM-F956N), это даёт основания предполагать, что перед нами именно Galaxy Z Fold 6 Slim.

сертификация Galaxy G Fold 6 Slim

Другие сообщения указывают на возможный релиз Galaxy Z Fold 6 Slim 25 сентября. Ожидается, что смартфон дебютирует в Китае под названием Samsung Galaxy W25 и сможет составить конкуренцию предстоящим моделям от Huawei и HONOR. Вопрос о доступности устройства на других рынках пока остаётся открытым.

Судя по названию, новый смартфон должен стать более компактной и тонкой версией Galaxy Z Fold 6. Предполагается, что это будет самый тонкий складной телефон в линейке Samsung на данный момент. Однако, возможно, он не сможет побить рекорд толщины нового HONOR Magic V3. По слухам, толщина нового Galaxy Z Fold 6 Slim в сложенном виде составит всего 10 мм, что на 2,1 мм меньше, чем у предшественника.

Чтобы достичь такой компактности, Samsung якобы исключила отделение для S Pen и удалила 0,3-миллиметровую плёнку дигитайзера, необходимую для работы стилуса. Хотя другие производители сокращали размеры устройств, не убирая функциональности, Samsung, по всей видимости, стремится сделать Galaxy Z Fold 6 Slim заметно отличным от Z Fold 6. Тем не менее, эта информация пока что остаётся на уровне слухов, и к ней следует относиться с определенной долей скептицизма.

Источник — 91mobiles.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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