Galaxy Z Fold 6 Slim будет представлен в конце сентября

С 2019 года компания Samsung ежегодно радует пользователей новым складным смартфоном. В этом году ожидается, что ассортимент этих устройств пополнится ещё одной моделью в рамках шестого поколения, которую, скорее всего, назовут Galaxy Z Fold 6 Slim.

Недавно устройство с модельным номером SM-F958N было замечено в базе данных сертификации Корейского института тестирования и исследований химической промышленности (KTR). Данный номер модели схож с номером Z Fold 6 (SM-F956N), это даёт основания предполагать, что перед нами именно Galaxy Z Fold 6 Slim.

Другие сообщения указывают на возможный релиз Galaxy Z Fold 6 Slim 25 сентября. Ожидается, что смартфон дебютирует в Китае под названием Samsung Galaxy W25 и сможет составить конкуренцию предстоящим моделям от Huawei и HONOR. Вопрос о доступности устройства на других рынках пока остаётся открытым.

Судя по названию, новый смартфон должен стать более компактной и тонкой версией Galaxy Z Fold 6. Предполагается, что это будет самый тонкий складной телефон в линейке Samsung на данный момент. Однако, возможно, он не сможет побить рекорд толщины нового HONOR Magic V3. По слухам, толщина нового Galaxy Z Fold 6 Slim в сложенном виде составит всего 10 мм, что на 2,1 мм меньше, чем у предшественника.

Чтобы достичь такой компактности, Samsung якобы исключила отделение для S Pen и удалила 0,3-миллиметровую плёнку дигитайзера, необходимую для работы стилуса. Хотя другие производители сокращали размеры устройств, не убирая функциональности, Samsung, по всей видимости, стремится сделать Galaxy Z Fold 6 Slim заметно отличным от Z Fold 6. Тем не менее, эта информация пока что остаётся на уровне слухов, и к ней следует относиться с определенной долей скептицизма.

Источник — 91mobiles.com