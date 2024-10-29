Новая утечка информации о камерах Google Pixel 10 и 11: они получат значительное обновление

Google Pixel 10 и Pixel 11 получат значительные улучшения в камерах, основанные на новых чипсетах Tensor G5 и G6. Во-первых, релиз Pixel 11 Pro состоится в 2026 году. Он будет оснащён телеобъективом следующего поколения с 100-кратным увеличением для фото и видео. Этого удастся достичь за счёт сочетания аппаратных и программных (ИИ) возможностей.

Кроме того, функция Cinematic Blur получит поддержку записи видео в 4K с частотой 30 кадров в секунду. Также, мы сможет увидеть в нем новую функцию «пересвета видео» для регулировки освещения. Процессор обработки изображений Tensor G6 обеспечит всё это при снижении энергопотребления примерно на 40%. Ещё одним новшеством станет функция Ultra Low Light Video («Ночное зрение»). Она будет работать непосредственно на устройстве, а не в облаке, обеспечивая съёмку при освещении 5-10 люкс.

Далее, Pixel 10 (релиз 2025 года) с процессором Tensor G5 предложит интуитивное редактирование видео с помощью ИИ в приложении «Фотографии», а возможно, и в YouTube Shorts. Кроме того, появятся функции редактирования фотографий с помощью голосовых команд (Speak-to-Tweak), а также функция Sketch-to-Image, аналогичная Samsung Galaxy AI. Функция «Волшебное зеркало» пока остаётся загадкой. Tensor G5 также позволит локально запускать генеративные модели на основе Stable Diffusion в приложении Pixel Studio.

Наконец, Tensor G5 обеспечит запись HDR-видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Это является значительным улучшением по сравнению с предшественником, Tensor G4.

Источник — androidauthority