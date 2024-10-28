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Apple работает над Smart Home Display — устройством для умного дома

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.10.2024
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Apple работает над Smart Home Display - устройством для умного дома

Apple активно работает над выпуском новых продуктов. После выхода линейки смартфонов iPhone 16 и iPad Mini 7 с бета-версией iOS 18.2, компания анонсировала обновлённые компьютеры Mac с чипсетом M4. Более того, сейчас Apple разрабатывает несколько новых устройств для умного дома. Их выход запланирован к выходу в 2025 году. Одним из самых ожидаемых является Smart Home Display. Он станет самым значимым устройством компании после выхода Vision Pro.

Smart Home Display будет работать как центральный хаб управления умным домом. Он получит круглое основание, напоминающее дизайн культового iMac G4. Кроме того, ожидается, что Apple оснастит его новой операционной системой. Дизайн устройства подтверждает и журналист Марк Гурман. По его информации этот «умный домашний экран» будет иметь компактный размер, сравнимый с двумя расположенными рядом iPhone, и квадратную форму с круглым основанием, обеспечивающим возможность установки под любым углом. Кроме того, дисплей будет оснащен встроенными динамиками, скорее всего, расположенными внизу, что позволит ему функционировать как HomePod.

Несмотря на существование Apple HomePod и Apple iPad, новый Smart Home Display будет сочетать в себе функциональность обоих устройств. Он сможет предложить управление всеми устройствами умного дома через интуитивный интерфейс. Ожидается поддержка таких приложений, как Notes и FaceTime. Предполагается также и наличие камеры.

Появление первого умного домашнего дисплея от Apple ожидается не раньше 2025 года. Однако, кроме базовой модели, компания разрабатывает более продвинутую версию с роботизированной подставкой, которая, предположительно, будет стоить около 1000 долларов США и выйдет позже, возможно, в 2026 году.

Напомним, что в настоящее время, началась неделя анонсов Apple. В рамках этого компания представит обновленные компьютеры Mac с чипсетом M4 и поддержкой Apple Intelligence. Следите за обновлениями.

Источник — smartprix

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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