Apple представила iMac с M4 и Apple Intelligence

Apple представила долгожданный iMac с процессором M4 и интегрированной технологией Apple Intelligence – первым компьютером Mac с искусственным интеллектом. Этот новый iMac демонстрирует значительное повышение производительности: он работает на 1,7 раза быстрее в повседневных задачах и в 2,1 раза быстрее при выполнении сложных операций, таких как редактирование фото и видео, или запуск игр, по сравнению со своим предшественником, iMac M1. Более того, Apple заявляет, что iMac M4 превосходит по скорости «самый популярный 24-дюймовый моноблок с новейшим процессором Intel Core i7» в 4,5 раза.

В дополнение к невероятной скорости, новый iMac M4 имеет улучшенный 24-дюймовый дисплей Retina 4,5K с опциональным стеклом с нанотекстурой, минимально отражающим свет. Кроме того, в нём установлена современная 12-мегапиксельная камера Center Stage с поддержкой функции Desk View, обеспечивающей улучшенное качество видеосвязи. Для подключения периферийных устройств доступны до четырех портов Thunderbolt 4, а также поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Наконец, базовая конфигурация iMac M4 включает 16 ГБ оперативной памяти, с возможностью увеличения до 32 ГБ.

Цена нового iMac начинается от 1299 долларов США, а его продажи стартуют 8 ноября 2024 года, предварительные заказы уже открыты.