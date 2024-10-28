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Интернет и ПО

Apple Intelligence официально представлена

Владислав Редькин Владислав Редькин
28.10.2024
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Apple Intelligence официально представлена на iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1

Apple объявила о выпуске Apple Intelligence. Персональная интеллектуальная система, доступна в iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Ключевые особенности включают:

Инструменты для работы с текстом. Переписывание, проверка правописания и суммирование текста в различных приложениях (Почта, Сообщения, Заметки и др.). Возможность выбора тона текста (формальный, краткий, дружелюбный).

Улучшенная Siri: Более естественное взаимодействие, возможность ввода текста, расширенные знания о продуктах Apple.

Усовершенствованное приложение «Фото». Поиск по естественному языку, инструмент «Очистка» для удаления ненужных объектов с фотографий, создание фильмов на основе текстового описания.

Улучшенная организация уведомлений и электронной почты. Приоритетные сообщения в почте, сводки уведомлений на экране блокировки, функция «Сводка» для длинных цепочек писем.

Запись, транскрипция и суммирование аудио: В приложениях «Заметки» и «Телефон».

Будущие функции (декабрь 2024 и позже). Создание оригинальных эмодзи (Genmoji), инструменты Image Playground и Image Wand для редактирования изображений, интеграция с ChatGPT для доступа к большой базе знаний, улучшенный визуальный интеллект с помощью Camera Control на iPhone 16 (распознавание объектов, перевод текста).

Apple Intelligence использует обработку на устройстве и Private Cloud Compute для защиты конфиденциальности пользователей. Поддержка многих языков будет добавлена в последующих обновлениях.

 

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Интересуюсь всем, понемногу пишу

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