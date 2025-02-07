Разработка GTA 6 идет в соответствии с графиком

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) всё ещё планируется к выходу осенью 2025 года. Это было объявлено еще в первом трейлере в декабре 2023 года. Несмотря на опасения фанатов относительно возможной задержки долгожданного продолжения GTA 5 (вышедшего в 2013 году), глава компании Take-Two Interactive, Штраус Зелник, подтвердил, что разработка игры идет по графику.

Хотя он признал вероятность задержек. Заявление гласит: «Всегда есть риск срыва, и я думаю, что как только вы говорите слова вроде «абсолютно», вы навлекаете на себя неприятности», он заверил фанатов, что компания «чувствует себя очень хорошо» и готова к осеннему релизу.

Утечки о GTA 6 предполагают возможную дату выхода 17 сентября 2025 года. Это согласуется с заявлениями компании. Однако, отвечая на вопросы о графике разработки, Зелник лишь отметил, что «Rockstar стремится к совершенству» и что «вся наша организация очень воодушевлена», не раскрывая подробностей.

Изначально игра выйдет эксклюзивно для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5/5 Pro, релиз на PC ожидается позднее, возможно, в конце 2026 года, основываясь на предыдущем опыте Rockstar. Второй трейлер, которого с нетерпением ждут поклонники, потенциально прояснит ситуацию с датой выхода.