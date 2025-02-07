Лого сайта
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Разработка GTA 6 идет в соответствии с графиком
Игры для ПК, консолей и смартфонов

Разработка GTA 6 идет в соответствии с графиком

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.02.2025
3 Просмотра 0
Разработка GTA 6 идет в соответствии с графиком

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) всё ещё планируется к выходу осенью 2025 года. Это было объявлено еще в первом трейлере в декабре 2023 года. Несмотря на опасения фанатов относительно возможной задержки долгожданного продолжения GTA 5 (вышедшего в 2013 году), глава компании Take-Two Interactive, Штраус Зелник, подтвердил, что разработка игры идет по графику.

Хотя он признал вероятность задержек. Заявление гласит: «Всегда есть риск срыва, и я думаю, что как только вы говорите слова вроде «абсолютно», вы навлекаете на себя неприятности», он заверил фанатов, что компания «чувствует себя очень хорошо» и готова к осеннему релизу.

Утечки о GTA 6 предполагают возможную дату выхода 17 сентября 2025 года. Это согласуется с заявлениями компании. Однако, отвечая на вопросы о графике разработки, Зелник лишь отметил, что «Rockstar стремится к совершенству» и что «вся наша организация очень воодушевлена», не раскрывая подробностей.

Изначально игра выйдет эксклюзивно для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5/5 Pro, релиз на PC ожидается позднее, возможно, в конце 2026 года, основываясь на предыдущем опыте Rockstar. Второй трейлер, которого с нетерпением ждут поклонники, потенциально прояснит ситуацию с датой выхода.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.