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MagicBook X16 и X14 (2025) — новые ноутбуки от HONOR поступили в продажу

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.02.2025
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MagicBook X16 и X14 (2025) - новые ноутбуки от HONOR поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи новых ноутбуков HONOR MagicBook X16 и X14 (2025). Эти модели серии MagicBook X предлагают пользователям выбор процессора, конфигурации памяти и операционной системы, чтобы каждый мог подобрать оптимальный вариант для работы и творчества.

HONOR MagicBook X16 (2025)

Ноутбук весит всего 1,68 кг при толщине 17,9 мм. Это делает его удобным для мобильного использования. Благодаря большому экрану он также отлично подходит для стационарной работы. Экран HONOR FullView с тонкими рамками обеспечивает 89% полезной площади. Яркость до 300 нит и антибликовое покрытие позволяют комфортно работать в любых условиях.

HONOR MagicBook X16 (2025)

Разрешение экрана составляет 1920×1200 пикселей, цветовой охват 45% NTSC. Точная заводская калибровка гарантируют высокое качество изображения с реалистичными цветами и правильным балансом белого. Соотношение сторон 16:10 позволяет видеть больше контента на экране по сравнению с традиционным форматом 16:9.

Внутри установлен мощный процессор Intel Core i5-13420H 13-го поколения. Он обеспечивает прирост производительности и повышает эффективность графических вычислений. Оперативная память может быть 8 или 16 ГБ. Для хранения данных предусмотрены SSD-накопители на 512 ГБ или 1 ТБ.

Батарея ёмкостью 42 Вт·ч обеспечивает до 9 часов воспроизведения видео Full HD или до 7,5 часов офисной работы. Быстрая зарядка 65 Вт позволяет быстро пополнить запас энергии. Кроме того она может использоваться со смартфонами и планшетами HONOR.

HONOR MagicBook X16 (2025) поддерживает технологию HONOR Share для быстрой передачи файлов между устройствами HONOR. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать до 3 окон мобильных приложений на экране ноутбука и управлять ими. Утилита HONOR Device Clone помогает перенести файлы со старых Windows-ноутбуков.

Цена на HONOR MagicBook X16 (2025) варьируется от 59 999 рублей (Core i3, 8+512 ГБ, DOS) до 109 999 рублей (Core i5, 16 ГБ + 1 ТБ, Windows 11).

HONOR MagicBook X14 (2025)

Эта модель является самой доступной в линейке. Одной из особенностей является отказ от цельнометаллического корпуса, а также новая расцветка «Облачный серый». В этой версии используется процессор 12-го поколения и отсутствует NFC-метка для функции HONOR Share.

HONOR MagicBook X14

HONOR MagicBook X14 (2025) оснащен процессором Intel Core i5-12450H. На выбор предлагается 8 или 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Батарея ёмкостью 42 Вт·ч обеспечивает до 9 часов воспроизведения видео Full HD или до 7,5 часов офисной работы. Быстрая зарядка 65 Вт также присутствует.

Как и в старшей модели, доступен быстрый перенос данных с помощью HONOR Device Clone и функция «Мультиэкран».

Цена на HONOR MagicBook X14 (2025) начинается от 54 999 рублей (Core i3, 8+512 ГБ, DOS) и доходит до 84 999 рублей (Core i5, 16+512 ГБ, Windows 11).

Специальное предложение

До 17 марта действует скидка до 17 000 рублей на покупку в зависимости от модели и конфигурации.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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