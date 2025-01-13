Чего мы ждем от Samsung Galaxy S25 Slim

Samsung, похоже, готовит сюрприз. Вместо трёх моделей Galaxy S25 на предстоящем Unpacked, нас ждёт целых четыре! К трём уже привычным моделям (S25, S25+, S25 Ultra) добавится Galaxy S25 Slim. Он займёт нишу по цене между S25+ и S25 Ultra.

Название говорит само за себя: Slim — значит тонкий. В отличие от остальных «братьев» по серии, изображений S25 Slim пока нет. Известно лишь, что его дизайн немного отличается, и, по слухам, послужит основой для дизайна серии S26 в следующем году. Но точно известно, что он будет невероятно тонким – около 6,5 мм. Это впечатляет, если учесть, что большинство современных смартфонов имеют толщину 8-9 мм.

Внутри – начинка флагманского уровня. Раз уж Galaxy S25 Slim позиционируется как флагман, ожидать чего-то иного, кроме топовых характеристик, не приходится. По слухам, он получит экран диагональю 6,66 дюйма (как и S25+). В качестве процессора выступит новейший и мощнейший чипсет от Qualcomm – Snapdragon 8 Elite.

Ёмкость аккумулятора пока точно неизвестна, но эксперты предполагают, что она будет в пределах 4700-5000 мАч. С учётом тонкого корпуса в 6,5 мм, это весьма достойный показатель.

Камеры – как у Ultra-версии. Несмотря на компактные размеры, Galaxy S25 Slim получит камеры уровня S25 Ultra. Уже есть данные о характеристиках. Ожидается основной сенсор ISOCELL HP5 на 200 Мп (размер матрицы может быть 1/1,56 дюйма или 1/1,3 дюйма, как у HP2; важно отметить, что HP5 ещё не анонсирован). Сверхширокоугольная и телеобъективная камеры будут оснащены 50-мегапиксельными сенсорами Samsung JN5 (1/2,76 дюйма). Телеобъектив, судя по всему, обеспечит 3,5-кратный оптический зум и использует технологию Samsung ALoP (All Lenses on Prism), позволяющую разместить оптику в очень компактном пространстве. Вторая телеобъективная камера, в отличие от Ultra-версии, будет отсутствовать.

Цена и доступность пока неизвестны. Ожидается, что цена будет выше, чем у S25+, но ниже, чем у S25 Ultra. Что касается даты выхода, то, скорее всего, S25 Slim появится не раньше второго квартала 2025 года. Возможно, его анонсируют на Unpacked уже в этом месяце, но до продаж пройдёт ещё некоторое время. Сам факт того, что Samsung держит информацию о Galaxy S25 Slim в секрете, говорит о том, что он выйдет позже, чем остальные три модели. Итак, Unpacked 22 января обещает быть интересным!