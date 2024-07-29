В сети начали появляться приложения для One UI 7

Хотя обновление One UI 7.0 ещё не выпущено, в сеть уже утекли несколько приложений Samsung из этой версии. После утечки приложения «Часы» теперь появилось приложение Samsung Internet.

Следует отметить, что это не официальный релиз Samsung, поэтому пользователям рекомендуется быть осторожными при установке. Вы можете скачать утёкшее приложение Samsung Internet, перейдя по этой ссылке на x.com и открыв его через My Files или другой файловый менеджер на устройствах Galaxy с One UI 6.1 и выше.

Приложение Samsung Internet для One UI 7.0 можно узнать по номеру версии 26.0.8.1. Как и многие другие приложения Samsung, браузер получил новую иконку. Ожидается, что он также получит новые функции, так как это крупное обновление (с версии 25.xxx до 26.xxx), хотя на данный момент нет официального списка изменений или новых функций.