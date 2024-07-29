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Интернет и ПО

В сети начали появляться приложения для One UI 7

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.07.2024
4 Просмотра 0
В сети начали появляться приложения для One UI 7

Хотя обновление One UI 7.0 ещё не выпущено, в сеть уже утекли несколько приложений Samsung из этой версии. После утечки приложения «Часы» теперь появилось приложение Samsung Internet.

Следует отметить, что это не официальный релиз Samsung, поэтому пользователям рекомендуется быть осторожными при установке. Вы можете скачать утёкшее приложение Samsung Internet, перейдя по этой ссылке на x.com и открыв его через My Files или другой файловый менеджер на устройствах Galaxy с One UI 6.1 и выше.

приложения для One UI 7

Приложение Samsung Internet для One UI 7.0 можно узнать по номеру версии 26.0.8.1. Как и многие другие приложения Samsung, браузер получил новую иконку. Ожидается, что он также получит новые функции, так как это крупное обновление (с версии 25.xxx до 26.xxx), хотя на данный момент нет официального списка изменений или новых функций.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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