Nothing Phone (2a) Community Edition: дизайн и характеристики

Компания Nothing представила специальное издание своего смартфона. Nothing Phone (2a) — Community Edition, разработанного совместно с сообществом пользователей. Выпуск состоится 30 октября. Ключевые отличия Community Edition от оригинальной модели Nothing Phone (2a) заключаются в дизайне, упаковке и обоях.

Главное отличие — светодиоды на задней панели, обеспечивающие фосфоресценцию и свечение в темноте, что придает устройству уникальный внешний вид.

Дизайн обоев был разработан сообществом. Он сочетает hand-drawn элементы с фирменным стилем Nothing, создавая уникальный визуальный образ.

Упаковка также претерпела изменения, отражая новый дизайн и цвет телефона, с акцентом на минимализме и одном из двух объективов камеры на изображении.

Внутренние характеристики Phone (2a) Community Edition, тем не менее, остались неизменными и соответствуют оригинальной модели:

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит (пиковая),

процессор Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 нм),

аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт,

двойная основная камера 50 Мп + 50 Мп (широкоугольный и сверхширокоугольный) и фронтальную камеру 32 Мп.

Телефон имеет корпус из пластика, защиту IP54 от брызг и пыли, и объем памяти до 256 ГБ. В итоге, Nothing Phone (2a) Community Edition предлагает пользователям уникальный дизайн с сохранением всех преимуществ оригинальной модели.

Источник — nothing.tech