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Nothing Phone (2a) Community Edition: дизайн и характеристики

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.10.2024
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Nothing Phone (2a) Community Edition дизайн и характеристики

Компания Nothing представила специальное издание своего смартфона. Nothing Phone (2a) — Community Edition, разработанного совместно с сообществом пользователей. Выпуск состоится 30 октября. Ключевые отличия Community Edition от оригинальной модели Nothing Phone (2a) заключаются в дизайне, упаковке и обоях.

Главное отличие — светодиоды на задней панели, обеспечивающие фосфоресценцию и свечение в темноте, что придает устройству уникальный внешний вид.

nothing 2 a community edition

Дизайн обоев был разработан сообществом. Он сочетает hand-drawn элементы с фирменным стилем Nothing, создавая уникальный визуальный образ.

Nothing Phone (2a) Community Edition дизайн обоев

Упаковка также претерпела изменения, отражая новый дизайн и цвет телефона, с акцентом на минимализме и одном из двух объективов камеры на изображении.

Nothing Phone (2a) Community Edition упаковка

Внутренние характеристики Phone (2a) Community Edition, тем не менее, остались неизменными и соответствуют оригинальной модели:

  • 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит (пиковая),
  • процессор Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 нм),
  • аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт,
  • двойная основная камера 50 Мп + 50 Мп (широкоугольный и сверхширокоугольный) и фронтальную камеру 32 Мп.

Телефон имеет корпус из пластика, защиту IP54 от брызг и пыли, и объем памяти до 256 ГБ. В итоге, Nothing Phone (2a) Community Edition предлагает пользователям уникальный дизайн с сохранением всех преимуществ оригинальной модели.

Источник — nothing.tech

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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