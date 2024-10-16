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Дроны и коптеры

DJI представила Air 3S — дрон для путешественников и профессионалов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.10.2024
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DJI представила Air 3S - дрон для путешественников и профессионалов

Компания DJI анонсировала DJI Air 3S – новый складной дрон, являющийся развитием модели Air 3. Это первый релиз DJI после выпуска дрона Neo для новичков. Air 3S предназначен для путешественников и профессионалов, которым необходимы высококачественные аэрофотосъемка и видеосъемка.

Ключевая особенность Air 3S – двойная основная камера. Первая камера оснащена 1-дюймовым CMOS-сенсором с разрешением 50 мегапикселей и 24-мм объективом, позволяющим снимать видео в формате HDR 4K (60 кадров в секунду) и 4K (120 кадров в секунду). Вторая камера – 48-мегапиксельный телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и 3-кратным оптическим зумом.

Air 3S двойная основная камера

Дрон оборудован усовершенствованной системой обнаружения препятствий. Air 3S – первый дрон DJI с передним LiDAR-датчиком, дополняющим шесть датчиков всенаправленного обзора. Новая функция обнаружения препятствий в ночном режиме повышает безопасность полетов в условиях низкой освещенности.

Air 3S поддерживает режим ActiveTrack 360° от DJI для непрерывного отслеживания объекта съемки, а также новую функцию фокусировки объекта, которая позволяет удерживать объект в фокусе даже при ручном управлении и движении объекта вне центра кадра. Это позволяет пилоту сосредоточиться на композиции и творческих аспектах съемки.

DJI с передним LiDAR-датчиком

Время полета на одном заряде батареи достигает 45 минут. Встроенная память объемом 42 ГБ – самая большая среди потребительских дронов DJI.

По словам генерального директора DJI Фердинанда Вольфа, Air 3S сочетает профессиональные функции (двойные камеры, всенаправленное обнаружение препятствий) с компактным весом (724 грамма). Он идеально подходит для путешествий и обеспечивает безопасность ночных съемок.

DJI Air 3S доступен на сайте компании в трех комплектациях: базовая версия за 1099 долларов США, Fly More Combo с дополнительными аксессуарами за 1399 долларов и Fly More Combo с аксессуарами и пультом DJI RC 2 за 1599 долларов.

Источник — dji.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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