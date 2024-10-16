DJI представила Air 3S — дрон для путешественников и профессионалов

Компания DJI анонсировала DJI Air 3S – новый складной дрон, являющийся развитием модели Air 3. Это первый релиз DJI после выпуска дрона Neo для новичков. Air 3S предназначен для путешественников и профессионалов, которым необходимы высококачественные аэрофотосъемка и видеосъемка.

Ключевая особенность Air 3S – двойная основная камера. Первая камера оснащена 1-дюймовым CMOS-сенсором с разрешением 50 мегапикселей и 24-мм объективом, позволяющим снимать видео в формате HDR 4K (60 кадров в секунду) и 4K (120 кадров в секунду). Вторая камера – 48-мегапиксельный телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и 3-кратным оптическим зумом.

Дрон оборудован усовершенствованной системой обнаружения препятствий. Air 3S – первый дрон DJI с передним LiDAR-датчиком, дополняющим шесть датчиков всенаправленного обзора. Новая функция обнаружения препятствий в ночном режиме повышает безопасность полетов в условиях низкой освещенности.

Air 3S поддерживает режим ActiveTrack 360° от DJI для непрерывного отслеживания объекта съемки, а также новую функцию фокусировки объекта, которая позволяет удерживать объект в фокусе даже при ручном управлении и движении объекта вне центра кадра. Это позволяет пилоту сосредоточиться на композиции и творческих аспектах съемки.

Время полета на одном заряде батареи достигает 45 минут. Встроенная память объемом 42 ГБ – самая большая среди потребительских дронов DJI.

По словам генерального директора DJI Фердинанда Вольфа, Air 3S сочетает профессиональные функции (двойные камеры, всенаправленное обнаружение препятствий) с компактным весом (724 грамма). Он идеально подходит для путешествий и обеспечивает безопасность ночных съемок.

DJI Air 3S доступен на сайте компании в трех комплектациях: базовая версия за 1099 долларов США, Fly More Combo с дополнительными аксессуарами за 1399 долларов и Fly More Combo с аксессуарами и пультом DJI RC 2 за 1599 долларов.

Источник — dji.com