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iPhone и Apple Watch смогут открывать и заводить автомобили Volvo, Polestar, Audi

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.10.2024
3 Просмотра 0
iPhone и Apple Watch смогут открывать и заводить автомобили Volvo, Polestar, Audi

Apple планирует расширить поддержку цифровых автомобильных ключей в приложении Wallet. В список совместимых автомобилей должны войти Volvo, Polestar и Audi. В настоящее время функциональность цифрового ключа уже доступна для автомобилей Kia, BMW, Lotus и других производителей.

Эта функция позволяет владельцам iPhone и Apple Watch открывать, блокировать и запускать двигатель своих автомобилей, используя технологию NFC, просто поднося устройство к автомобилю. Приложение Wallet при этом может работать как в фоновом, так и в активном режиме, без необходимости нажатия каких-либо кнопок. Информация о возможном расширении функциональности была обнаружена изданием MacRumors в серверной части приложения Wallet, однако подробности о конкретных моделях автомобилей и других аспектах обновления пока не раскрываются.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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