iPhone и Apple Watch смогут открывать и заводить автомобили Volvo, Polestar, Audi

Apple планирует расширить поддержку цифровых автомобильных ключей в приложении Wallet. В список совместимых автомобилей должны войти Volvo, Polestar и Audi. В настоящее время функциональность цифрового ключа уже доступна для автомобилей Kia, BMW, Lotus и других производителей.

Эта функция позволяет владельцам iPhone и Apple Watch открывать, блокировать и запускать двигатель своих автомобилей, используя технологию NFC, просто поднося устройство к автомобилю. Приложение Wallet при этом может работать как в фоновом, так и в активном режиме, без необходимости нажатия каких-либо кнопок. Информация о возможном расширении функциональности была обнаружена изданием MacRumors в серверной части приложения Wallet, однако подробности о конкретных моделях автомобилей и других аспектах обновления пока не раскрываются.