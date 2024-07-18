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Nothing готовит выпуск нового смартфона Phone (2a) Plus

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.07.2024
303 Просмотра 0
Nothing готовит выпуск нового смартфона Phone (2a) Plus

5 марта текущего года компания Nothing представила последнее поколение смартфона Nothing Phone (2a), оснащенного процессором MediaTek Dimensity 7200 Pro, с ценником, начинающимся от 349 американских долларов. В начале месяца компания расширила свой ассортимент, представив первое устройство своего суббренда CMF — CMF Phone 1, который работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 и предлагает новую концепцию сменных задних панелей.

сертификация Nothing Phone (2a)

На данный момент Nothing активно работает над разработкой, по крайней мере, одной модели под названием Nothing Phone (2a) Plus, дебют которой предположительно состоится в ближайшее время. Данный аппарат уже прошел сертификацию TDRA в Объединенных Арабских Эмиратах и BIS в Индии, а также был замечен в списке устройств, поддерживающих 5G сеть индийского оператора Jio, однако подробности о новинке остаются не раскрытыми.

реестр оператора jio

Важно отметить, что в понедельник Nothing разместила таинственное сообщение на x.com c припиской «Plus», что, возможно, является намеком на скорый анонс Nothing Phone (2a) Plus.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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