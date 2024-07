Nothing готовит выпуск нового смартфона Phone (2a) Plus

5 марта текущего года компания Nothing представила последнее поколение смартфона Nothing Phone (2a), оснащенного процессором MediaTek Dimensity 7200 Pro, с ценником, начинающимся от 349 американских долларов. В начале месяца компания расширила свой ассортимент, представив первое устройство своего суббренда CMF — CMF Phone 1, который работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 и предлагает новую концепцию сменных задних панелей.

На данный момент Nothing активно работает над разработкой, по крайней мере, одной модели под названием Nothing Phone (2a) Plus, дебют которой предположительно состоится в ближайшее время. Данный аппарат уже прошел сертификацию TDRA в Объединенных Арабских Эмиратах и BIS в Индии, а также был замечен в списке устройств, поддерживающих 5G сеть индийского оператора Jio, однако подробности о новинке остаются не раскрытыми.

Важно отметить, что в понедельник Nothing разместила таинственное сообщение на x.com c припиской «Plus», что, возможно, является намеком на скорый анонс Nothing Phone (2a) Plus.

Источник — ithome.com