Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Благодаря ИИ продажи смартфонов растут по всему миру
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Благодаря ИИ продажи смартфонов растут по всему миру

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.07.2024
294 Просмотра 0
Благодаря ИИ продажи смартфонов растут по всему миру

Восстановление мирового рынка смартфонов во втором квартале 2024 года демонстрирует положительную тенденцию, согласно данным от авторитетных исследовательских агентств International Data Corporation (IDC) и Canalys. По их предварительным оценкам, общий объем продаж смартфонов увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 288 миллионов устройств, как отмечает Canalys.

IDC выделяет, что пятерка ведущих производителей демонстрирует рост на 6,5%. Лидирующую позицию занимает Samsung с 19,8% рыночной доли, следом идет Apple с 15,8%. Замыкают пятерку крупнейших производителей Xiaomi, Vivo и Oppo, причем последние два делят четвертое место с минимальной разницей в доле рынка, составляющей около 0,1%.

Несмотря на то что Samsung и Apple сохраняют лидерство на рынке, их рост в последнем квартале был умеренным: Samsung показала прирост на 0,7%, в то время как Apple — на 1,5% в годовом выражении. Xiaomi выделяется среди конкурентов, продемонстрировав значительный скачок в поставках на 27,4% по сравнению с прошлым годом.

Конкуренция между Samsung и Apple остается напряженной, в то время как Xiaomi уверенно держит третье место с небольшим отставанием от лидеров. Vivo и Oppo также остаются в тесной борьбе за позиции в первой пятерке мировых поставщиков.

Отчет Canalys выделяет также рост производителей, не входящих в лидирующую пятерку, среди которых Transsion (iTel, Tecno и Infinix) занимает пятое место по объемам поставок. Эти компании обретают популярность на развивающихся рынках, что усиливает конкуренцию для таких гигантов, как Samsung.

Аналитик Canalys Шэн Вин Чоу отмечает, что снижение инфляции в развивающихся странах способствовало росту продаж в сегменте массового рынка с начала 2024 года. Производители, включая Xiaomi и Transsion, активно обновляют свои продуктовые линейки, чтобы максимально использовать эти возможности. В то же время Honor, Oppo и Vivo расширяют свое присутствие за пределами Китая в ответ на усиление конкуренции на внутреннем рынке.

Samsung продолжает доминировать на рынке, особенно благодаря инновациям в области программного обеспечения Galaxy AI и выпуску новых флагманских моделей. В последнем квартале компания отчиталась о продажах 54,9 миллиона устройств.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.