Благодаря ИИ продажи смартфонов растут по всему миру

Восстановление мирового рынка смартфонов во втором квартале 2024 года демонстрирует положительную тенденцию, согласно данным от авторитетных исследовательских агентств International Data Corporation (IDC) и Canalys. По их предварительным оценкам, общий объем продаж смартфонов увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 288 миллионов устройств, как отмечает Canalys.

IDC выделяет, что пятерка ведущих производителей демонстрирует рост на 6,5%. Лидирующую позицию занимает Samsung с 19,8% рыночной доли, следом идет Apple с 15,8%. Замыкают пятерку крупнейших производителей Xiaomi, Vivo и Oppo, причем последние два делят четвертое место с минимальной разницей в доле рынка, составляющей около 0,1%.

Несмотря на то что Samsung и Apple сохраняют лидерство на рынке, их рост в последнем квартале был умеренным: Samsung показала прирост на 0,7%, в то время как Apple — на 1,5% в годовом выражении. Xiaomi выделяется среди конкурентов, продемонстрировав значительный скачок в поставках на 27,4% по сравнению с прошлым годом.

Конкуренция между Samsung и Apple остается напряженной, в то время как Xiaomi уверенно держит третье место с небольшим отставанием от лидеров. Vivo и Oppo также остаются в тесной борьбе за позиции в первой пятерке мировых поставщиков.

Отчет Canalys выделяет также рост производителей, не входящих в лидирующую пятерку, среди которых Transsion (iTel, Tecno и Infinix) занимает пятое место по объемам поставок. Эти компании обретают популярность на развивающихся рынках, что усиливает конкуренцию для таких гигантов, как Samsung.

Аналитик Canalys Шэн Вин Чоу отмечает, что снижение инфляции в развивающихся странах способствовало росту продаж в сегменте массового рынка с начала 2024 года. Производители, включая Xiaomi и Transsion, активно обновляют свои продуктовые линейки, чтобы максимально использовать эти возможности. В то же время Honor, Oppo и Vivo расширяют свое присутствие за пределами Китая в ответ на усиление конкуренции на внутреннем рынке.

Samsung продолжает доминировать на рынке, особенно благодаря инновациям в области программного обеспечения Galaxy AI и выпуску новых флагманских моделей. В последнем квартале компания отчиталась о продажах 54,9 миллиона устройств.