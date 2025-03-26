Insta360 Ace Pro 2 теперь можно адаптировать для городской съемки

Компания Insta360 представила новинку для любителей уличной фотографии. Это специальный комплект аксессуаров, который расширяет возможности экшн-камеры Ace Pro 2 в городской среде. Вдохновением для создания этого комплекта послужили энтузиасты, которые самостоятельно модернизировали свои камеры с помощью 3D-печатных корпусов и ручек.

Комплект для уличной фотографии Ace Pro 2 превращает вашу экшн-камеру в профессиональный инструмент за считанные секунды.

В набор входит 5 полезных аксессуаров:

Многофункциональная расширительная рама: Обеспечивает быструю и удобную установку камеры в различных конфигурациях.

Обеспечивает быструю и удобную установку камеры в различных конфигурациях. Удобная ручка: Позволяет комфортно удерживать камеру в руке, что особенно важно при длительной съемке.

Позволяет комфортно удерживать камеру в руке, что особенно важно при длительной съемке. Кнопка «холодный башмак»: Мгновенный запуск съемки одним нажатием, имитируя «эффект зеркала». К «холодному башмаку» можно подключить дополнительное оборудование, например, заполняющий свет для улучшения освещения.

Мгновенный запуск съемки одним нажатием, имитируя «эффект зеркала». К «холодному башмаку» можно подключить дополнительное оборудование, например, заполняющий свет для улучшения освещения. Декоративный элемент для «холодного башмака»: Добавляет индивидуальности вашей камере благодаря разнообразию цветовых решений. Компактный и стильный аксессуар.

Добавляет индивидуальности вашей камере благодаря разнообразию цветовых решений. Компактный и стильный аксессуар. Ремешок на запястье: Предотвращает случайное падение камеры, обеспечивая безопасность и свободу движений во время съемки.

Insta360 также улучшила программное обеспечение камеры Ace Pro 2. Представили новый портретный режим. Он оптимизирует тон кожи и прорисовывает детали лица для создания эффектных портретов.

Кроме того, компания продолжила сотрудничество с Leica, результатом которого стали эксклюзивные фильтры, воплощающие легендарную цветовую палитру Leica. Дополнительным штрихом является фирменный водяной знак Leica, который можно добавить к снимкам.

В iOS-версии приложения Insta360 появилась возможность создавать Live Photos из видеоклипов и использовать фильтры Leica Natural/Vivid для придания видео кинематографичного вида.

Доступность и цены

Комплект для уличной фотографии Ace Pro 2 и отдельный набор аксессуаров для уличной фотографии уже доступны для приобретения на популярных онлайн-платформах. Важно отметить, что комплект аксессуаров совместим не только с Ace Pro 2, но и с оригинальной моделью Ace Pro. Комплект для уличной съемки с одной батареей: 2728 юаней. Комплект аксессуаров для уличной съемки: 579 юаней.