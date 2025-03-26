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Интернет и ПО

Gemini 2.5 Pro — новая, рассуждающая модель ИИ от Google

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.03.2025
124 Просмотра 0
Gemini 2.5 Pro — новая, рассуждающая модель ИИ от Google

Компания Google представила свою новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.5 Pro, назвав её самой интеллектуальной на сегодняшний день. Эта модель обладает способностью к рассуждению и мышлению, что позволяет ей анализировать данные и выдавать более точные ответы.

Первой моделью в этой линейке стала Gemini 2.5 Pro Experimental. Она уже доступна для пользователей Gemini Advanced и разработчиков. Особенностью новой Gemini является её способность рассуждать, то есть обдумывать информацию перед тем, как предоставить ответ. Пользователи могут даже активировать функцию «размышления вслух», чтобы увидеть ход мыслей бота.

Новая модель ИИ продемонстрировала отличные результаты в различных областях. В частности, она возглавила рейтинг LMArena, который оценивает модели на основе пользовательских предпочтений. Кроме того, модель показала высокие результаты в математике (AIME 2025) и науке (GPQA diamond). В тесте Humanity’s Last Exam, предназначенном для оценки возможностей ИИ в области знаний и логики, Gemini 2.5 Pro достигла 18,8% без использования дополнительных инструментов.

Gemini 2.5 Pro

Модель также получила улучшения в программировании, особенно в создании веб-приложений и редактировании кода. На тесте SWE-Bench Verified, который оценивает навыки ИИ в кодинге, новая модель ИИ набрала 63,8%. Она способна обрабатывать текст, аудио, изображения, видео и большие объемы данных. Контекстное окно модели составляет 1 миллион токенов, но в будущем планируется увеличение до 2 миллионов.

В ближайшие недели Gemini 2.5 Pro станет доступна в Vertex AI. Вскоре Google обещает представить ценовую политику для использования этой модели в масштабных проектах. На данный момент модель доступна для платных подписчиков и разработчиков в тестовом режиме.

Источник — google

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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