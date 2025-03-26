Gemini 2.5 Pro — новая, рассуждающая модель ИИ от Google

Компания Google представила свою новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.5 Pro, назвав её самой интеллектуальной на сегодняшний день. Эта модель обладает способностью к рассуждению и мышлению, что позволяет ей анализировать данные и выдавать более точные ответы.

Первой моделью в этой линейке стала Gemini 2.5 Pro Experimental. Она уже доступна для пользователей Gemini Advanced и разработчиков. Особенностью новой Gemini является её способность рассуждать, то есть обдумывать информацию перед тем, как предоставить ответ. Пользователи могут даже активировать функцию «размышления вслух», чтобы увидеть ход мыслей бота.

Новая модель ИИ продемонстрировала отличные результаты в различных областях. В частности, она возглавила рейтинг LMArena, который оценивает модели на основе пользовательских предпочтений. Кроме того, модель показала высокие результаты в математике (AIME 2025) и науке (GPQA diamond). В тесте Humanity’s Last Exam, предназначенном для оценки возможностей ИИ в области знаний и логики, Gemini 2.5 Pro достигла 18,8% без использования дополнительных инструментов.

Модель также получила улучшения в программировании, особенно в создании веб-приложений и редактировании кода. На тесте SWE-Bench Verified, который оценивает навыки ИИ в кодинге, новая модель ИИ набрала 63,8%. Она способна обрабатывать текст, аудио, изображения, видео и большие объемы данных. Контекстное окно модели составляет 1 миллион токенов, но в будущем планируется увеличение до 2 миллионов.

В ближайшие недели Gemini 2.5 Pro станет доступна в Vertex AI. Вскоре Google обещает представить ценовую политику для использования этой модели в масштабных проектах. На данный момент модель доступна для платных подписчиков и разработчиков в тестовом режиме.

Источник — google