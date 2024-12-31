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Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Vivo начала работу над MR-гарнитурой смешанной реальности

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.12.2024
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Vivo начала работу над гарнитурой смешанной реальности

Vivo готовится к выходу на рынок очков смешанной реальности (MR) и бросает вызов Apple Vision Pro. Компания анонсировала разработку собственного устройства MR, которое планируется представить в 2025 году. Предположительно, в сентябре или октябре. По информации инсайдеров, новинка от Vivo превзойдёт Apple Vision Pro по некоторым ключевым показателям производительности и функциональности. Это амбициозный проект. Учитывая, что продажи Apple Vision Pro, несмотря на инновационность, пока не оправдали ожиданий, отчасти из-за проблем с автономностью.

Vivo инвестирует в разработку MR-гарнитуры значительные ресурсы, создав команду из 500 специалистов. Прототип устройства планируется протестировать в Китае к концу 2025 года. Однако запуск массовых продаж может занять больше времени. Успех Vivo во многом будет зависеть от цены. Доступная стоимость может привлечь больше покупателей, учитывая опыт Apple Vision Pro. Интересно, как Vivo сможет преодолеть проблемы, с которыми столкнулась Apple? Станет ли её MR-гарнитура действительно конкурентоспособной на рынке?

Заявление Vivo о выходе на рынок MR-устройств, по сути, подтверждает растущий интерес к этой технологии. Также создаёт предпосылки для новой конкурентной борьбы среди технологических гигантов. Более того, Vivo уже демонстрирует AR-контент на базе своего флагманского смартфона X100 Ultra. Вероятно, намекая на тесную интеграцию будущих смартфонов с MR-гарнитурой.

В планах компании также развитие собственной технологии обработки изображений, которая будет использоваться в будущих флагманских смартфонах серии Vivo X200 и, вероятно, в MR-устройстве. Компания также планирует прекратить выпуск нескольких моделей складных смартфонов в год, сосредоточившись на одном флагмане ежегодно.

Источник — nweon

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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