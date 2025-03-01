Главная » Интернет и ПО Скоро выйдет Lime AI — помощник для борьбы со стрессом на базе ИИ Интернет и ПО Скоро выйдет Lime AI — помощник для борьбы со стрессом на базе ИИ Анатолий Пшеницын 6 Просмотров

Искусственный интеллект все больше проникает в нашу повседневную жизнь, и, возможно, вы не знали, что он также может быть полезен для управления стрессом. Корейская компания BlueSignum, создавшая популярное приложение для ведения цифровых дневников DailyBean, разработала решение для управления стрессом на основе искусственного интеллекта под названием Lime AI. Этот помощник на базе искусственного интеллекта представят на Mobile World Congress 2025 в Барселоне, Испания.

По сообщениям, Lime AI призван помочь вам справиться со стрессом в ситуациях, когда вам не хватает поддержки. Он предоставляет персонализированные советы и рекомендации в любое время и в любом месте, когда вы испытываете стресс. BlueSignum заявляет, что их новый помощник основан на профессиональных психологических исследованиях и передовых технологиях искусственного интеллекта, что позволяет ему по-новому взглянуть на управление стрессом.

Но как именно Lime AI это делает?

Ключевой особенностью Lime AI является «Сессия стресса», которая позволяет вам выражать свои чувства и обсуждать то, что вас беспокоит. Во-первых, помощник внимательно выслушает все, что вы хотите сказать, и определит основные факторы стресса. Во-вторых, он выявит ваши сильные стороны и скрытые ресурсы. В конце сессии Lime AI предоставит анализ стресса, содержащий подробную информацию о вашей ситуации.

Кроме того, вы получите «Стратегическую карту», в которой будут представлены различные методы управления стрессом, основанные на психологических исследованиях. Она также будет включать в себя персональный список дел с конкретными шагами, которые вы можете предпринять немедленно, чтобы справиться со стрессовой ситуацией. Удобно, что приложение Lime AI предлагает как текстовое, так и голосовое взаимодействие, поэтому вы можете использовать его в любом месте и в любое время.

В будущем Lime AI также станет доступен для Apple CarPlay и Android Auto, чтобы вы могли получать поддержку, когда находитесь в дороге. Компания хочет помочь вам справиться со стрессом во время поездок на работу или выполнения поручений. На кике я зыках будет работать этот голосовой помощник не уточняется.

Источник — prnewswire